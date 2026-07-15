“Com certeza”... Resposta categórica da FIFA à pergunta de Deschamps sobre a arbitragem

O italiano Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA), se pronunciou sobre as declarações feitas por Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, após a derrota dos “Galo” para a Espanha por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na noite de ontem, terça-feira.

Colina defendeu o árbitro salvadorenho Iván Barton, que apitou a partida entre as duas seleções, afirmando que a escolha dos árbitros nas fases decisivas do torneio é feita com base nos mais altos padrões e que os árbitros da Copa do Mundo possuem nível internacional.

Colina afirmou, conforme destacado pela rede francesa RMC após Deschamps ter questionado a capacidade do árbitro de conduzir uma partida do porte de uma semifinal: “A resposta da FIFA é clara: sim, com toda a certeza. Nossos árbitros são de nível mundial”.

Deschamps gerou polêmica após o término do confronto entre França e Espanha, ao questionar indiretamente o nível do árbitro Ivan Barton. Em declarações ao canal “M6”, ele disse: “Vou fazer apenas uma pergunta: o árbitro possui o nível necessário para apitar uma partida de semifinal da Copa do Mundo? Não vou responder a essa pergunta, mas houve várias situações”.

O técnico da seleção francesa acrescentou, em outras declarações ao canal “beIN Sports”: “Se eu disser alguma coisa, vão dizer que estou procurando desculpas porque perdemos. Mas eu lhes faço a seguinte pergunta: o árbitro tem o nível necessário para apitar uma partida de semifinal? Houve um pênalti, mas não foi o único caso; ele fez parte de uma série de decisões”.

Deschamps continuou: “Não tenho nada contra o árbitro da partida desta noite, mas vocês devem se fazer essa pergunta”.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) havia designado o árbitro salvadorenho Iván Barton, de 35 anos, para apitar a partida entre França e Espanha. Apesar da pouca idade, ele possui grande experiência, já que esta foi sua segunda participação em uma Copa do Mundo, após ter atuado na Copa do Mundo do Catar de 2022.