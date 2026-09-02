Quando o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, anunciar sua primeira convocação em 17 de setembro, a posição de goleiro deve ser observada com atenção especial. Quem será o novo número 1 na era após Julian Nagelsmann e Manuel Neuer?

Thomas Helmer, campeão europeu de 1996 e ex-jogador do Bayern, tem um favorito claro nesse cenário. "Se você olhar para isso no momento: Nübel, que está jogando de forma sensacional em Istambul e simplesmente tem ritmo de jogo, certamente é um candidato", reforçou ele à Sport1.

Alexander Nübel vive grande fase desde sua transferência do FC Bayern para o Besiktas e não sofreu gols em seis dos seus primeiros nove jogos oficiais. Ainda assim, também para Helmer é uma "grande questão" quem será o sucessor definitivo de Neuer.

Ele havia retomado sua posição de titular de Oliver Baumann para seu retorno de curto prazo visando a Copa do Mundo de 2026, mas agora se aposentou em definitivo. Não são poucos os especialistas que, por isso, também defendem Jonas Urbig, apontado como seu sucessor no Bayern, que já esteve na Copa do Mundo como goleiro de treinos ao lado de Neuer, Baumann e Nübel, mas não fez parte da convocação oficial.

Um cenário que Helmer, no entanto, vê com ceticismo. "A questão é quanto tempo de jogo ele realmente vai ter sob o comando de Vincent Kompany", questionou. "Agora, apenas um jogo de Copa contra o Osnabrück - e não digo isso de forma desrespeitosa - certamente não será suficiente."

Ter Stegen perto de retorno à seleção alemã?

Embora em Munique tenha sido destacado que Urbig deveria ter seus minutos como reserva do goleiro titular Neuer, Helmer considera isso insuficiente para o posto de novo número 1 da seleção alemã. "Na posição de goleiro, você precisa de alguém que jogue permanentemente", disse ele.

Esse perfil seria preenchido por Marc-André ter Stegen, que, após sua lesão prolongada na temporada passada e depois de sua transferência para Amsterdã, passou a ser titular do Ajax. "Foi uma conversa realmente ótima. Para mim, pessoalmente, é assim: eu simplesmente preciso tentar me manter saudável agora. Acho que isso é o mais importante", disse ele à RTL e à Sky sobre uma primeira conversa com Klopp.