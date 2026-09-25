Com carta de Londres: advogado de Salah provoca crise sem precedentes na Turquia

Em um desenvolvimento surpreendente e chocante que abalou os meios comerciais de Trabzon, o uso do nome do craque egípcio Mohamed Salah em campanhas publicitárias se transformou em um pesadelo jurídico que custou a 21 empresas mais de 50 milhões de liras turcas, em um caso cujos bastidores revelaram uma ação jurídica internacional de peso.

A história começou com um comunicado de alerta emitido recentemente pelo Trabzonspor, no qual advertiu empresas e estabelecimentos contra o uso do nome de Mohamed Salah em campanhas, anúncios e promoções comerciais fora do escopo das atividades comerciais do clube e sem a obtenção das licenças necessárias.

Um comunicado que, à primeira vista, parecia um procedimento de rotina para proteger os direitos do clube. Mas a verdade, segundo revelaram fontes bem informadas ao site turco "61saat", era completamente diferente e muito mais grave.

A intimação secreta vinda de Londres

Ficou evidente que a ação do Trabzonspor não foi uma decisão isolada, mas veio de forma forçada após uma intimação jurídica oficial e rigorosa que o clube recebeu de um renomado escritório de advocacia britânico que representa diretamente o craque egípcio Mohamed Salah.

É mundialmente sabido que os direitos de uso do nome, da imagem e da marca de estrelas do porte de Salah são protegidos por contratos extremamente rígidos, e os representantes de Salah solicitaram à diretoria do Trabzonspor a adoção de todas as medidas necessárias para interromper o uso comercial não autorizado dos direitos de seu cliente.

Diante dessa intimação, o Trabzonspor foi obrigado a agir imediatamente, no âmbito de suas obrigações contratuais e legais, para evitar as consequências jurídicas que poderiam atingir o próprio clube caso as empresas continuassem a explorar o nome de Salah.

21 empresas no banco dos réus

No entanto, algumas empresas ignoraram a intimação do Trabzonspor, enquanto outras não perceberam a dimensão das graves consequências.

Segundo informações confirmadas, as medidas tomaram outro rumo, de caráter crescente, com a adoção de ações jurídicas efetivas contra 21 empresas que atuam em Trabzon e em outras províncias turcas, e alega-se que o valor total das reivindicações e das penalidades jurídicas resultantes ultrapassa 50 milhões de liras turcas.

Soube-se que algumas empresas se apressaram em retirar seus anúncios e campanhas que mencionavam o nome de Salah das fachadas dos estabelecimentos e das redes sociais após a intimação, mas isso não interrompeu a perseguição jurídica, já que as ações continuam em andamento por conta dos usos anteriores, e foi mencionado que alguns donos de estabelecimentos receberam ligações diretas de advogados, nas quais foram informados do início das ações contra eles.

Entre a lei e as condições econômicas

Em declarações exclusivas, vários empresários prejudicados afirmaram que não tinham qualquer intenção de prejudicar o Trabzonspor ou o craque Salah, apontando que enfrentar esses valores astronômicos em meio às difíceis condições econômicas representa um fardo catastrófico para eles, e que não esperavam que as consequências do uso de um nome em uma campanha publicitária fossem tão graves.

O paradoxo se torna ainda mais complexo pelo fato de que algumas dessas empresas eram patrocinadoras ou apoiadoras do Trabzonspor em diferentes momentos, o que coloca o caso entre duas dimensões: a proteção dos rígidos direitos jurídicos das estrelas mundiais e as dificuldades econômicas dos donos de estabelecimentos de boa-fé.

Uma mensagem clara para toda a Turquia

O que acontece hoje não é apenas uma medida de fiscalização publicitária por parte do Trabzonspor, mas sim uma mensagem de advertência em tom severo para todas as empresas de Trabzon e de toda a Turquia: usar o nome de Mohamed Salah em qualquer anúncio ou ação promocional sem autorização e sem os direitos comerciais necessários pode custar milhões.

E o mais importante: o caso não termina com a simples exclusão do anúncio do "Instagram", pois o uso anterior, por si só, já é suficiente para expor a empresa à responsabilização jurídica e ao pagamento de indenizações elevadas.











