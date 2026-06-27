Com as datas definidas... Divulgados os 9 confrontos mais esperados das oitavas de final da Copa do Mundo

O quadro das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ficou definido após a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciar os resultados de 9 dos 16 confrontos desta fase.
Até o momento, 28 seleções se classificaram para a segunda fase do torneio, enquanto 12 foram eliminadas, e 8 ainda aguardam seu destino no último dia da fase de grupos.
Duas seleções árabes, Marrocos e Egito, avançaram para a segunda fase, aguardando a classificação da Argélia nas próximas horas.
Horários dos 9 jogos da fase de 32:
*Partidas no horário de Meca
Domingo, 28 de junho
África do Sul x Canadá (às 22h).
Segunda-feira, 29 de junho
Brasil x Japão (às 20h).
Alemanha – Paraguai (às 23h30).
Terça-feira, 30 de junho
Holanda – Marrocos (às 04h da madrugada).
Costa do Marfim – Noruega (20h).
Quarta-feira, 1º de julho
França – Suécia (00h00).
Quinta-feira, 2 de julho
Estados Unidos – Bósnia e Herzegovina (às 03h da madrugada).
Sexta-feira, 3 de julho
Austrália – Egito (às 21h).
Sábado, 4 de julho
Argentina – Cabo Verde (à 01h da manhã).