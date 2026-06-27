Com as datas definidas... Divulgados os 9 confrontos mais esperados das oitavas de final da Copa do Mundo

O quadro das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ficou definido após a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciar os resultados de 9 dos 16 confrontos desta fase.

Até o momento, 28 seleções se classificaram para a segunda fase do torneio, enquanto 12 foram eliminadas, e 8 ainda aguardam seu destino no último dia da fase de grupos.

Duas seleções árabes, Marrocos e Egito, avançaram para a segunda fase, aguardando a classificação da Argélia nas próximas horas.

Horários dos 9 jogos da fase de 32:

*Partidas no horário de Meca

Domingo, 28 de junho

África do Sul x Canadá (às 22h).

Segunda-feira, 29 de junho

Brasil x Japão (às 20h).

Alemanha – Paraguai (às 23h30).

Terça-feira, 30 de junho

Holanda – Marrocos (às 04h da madrugada).

Costa do Marfim – Noruega (20h).

Quarta-feira, 1º de julho

França – Suécia (00h00).

Quinta-feira, 2 de julho

Estados Unidos – Bósnia e Herzegovina (às 03h da madrugada).

Sexta-feira, 3 de julho

Austrália – Egito (às 21h).

Sábado, 4 de julho

Argentina – Cabo Verde (à 01h da manhã).