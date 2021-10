Com Arana, Gabigol e Gabriel Jesus, Tite esboça time para duelo contra a Venezuela

Suspenso, Neymar está fora da partida contra os venezuelanos e Casemiro, com problema no dente, não se apresentou

A seleção brasileira fez nesta terça-feira (05), o segundo treino de olho no duelo contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na atividade, o técnico Tite não perdeu tempo fez um esboço da equipe que pode entrar em campo com algumas novidades, entre elas Guilherme Arana.

O lateral do Atlético-MG treinou no lugar de Alex Sandro e deve ganhar uma oportunidade como titular na partida. Quem também pode começar jogando é o goleiro Alisson. Sem Neymar, suspenso, Tite fez um trabalho com a seguinte equipe:

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

Esta foi a primeira atividade com todos os jogadores à disposição, menos Casemiro, que teve uma inflamação no dente e não se apresentou à seleção brasileira. Ainda não se sabe se o volante do Real Madrid se juntará ao grupo.

Além da Venezuela, o Brasil enfrenta Colômbia e Uruguai, na última rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com 100% de aproveitamento, o Brasil lidera a competição e está muito perto de confirmar matematicamente uma vaga no mundial de 2022.