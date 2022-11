Com 'alegria' como marca registrada, seleção brasileira não se abala com lesão de Neymar

Forma positiva como grupo encarou a possibilidade de perder o camisa 10 chamou à atenção nos bastidores

Durante um longo período, a seleção brasileira se acostumou a ser dependente de Neymar. Tudo o que envolvia o atacante dentro e até fora de campo tinha impacto muito grande no grupo. Desta vez, no entanto, a história é um pouco diferente.

Na estreia na Copa do Mundo, diante da Sérvia, o time conseguiu se virar mesmo sem que o camisa 10 estivesse tão inspirado e até cresceu em campo depois que o jogador saiu com entorse no tornozelo.

No vestiário, apesar da preocupação com Neymar, em nenhum momento a lesão do atacante e até a possibilidade de não disputar mais a Copa do Mundo abalou o ânimo do grupo. Pelo contrário, internamente, o discurso era alegria pela vitória de e superar as adversidades. É com este lema que o time brasileiro espera se fortalecer no Qatar.

Diferente de 2014, na Copa do Brasil, quando a lesão de Neymar desestabilizou todo o time e virou o tema principal dentro do elenco da seleção. Jogadores que participaram daquele Mundial, dizem que a equipe perdeu a esperança quando perdeu o camisa 10.

Desta vez, a lesão de Neymar é menos grave e o jogador deve seguir na Copa do Mundo, como disse Tite durante a coletiva de imprensa após a vitória sobre a Sérvia, mas a forma como os atletas estavam encarando a situação chamou à atenção nos bastidores.

Além disso, o dia a dia tem sido de clima leve e muito entrosamento entre os veteranos e os mais jovens através da música, especialmente samba e pagode. Conforme trouxe a GOAL, o acesso dos familiares está mais restrito e também tem ajudado a deixar os atletas mais próximos uns dos outros.

"A gente vai manter a alegria, é a marca desse time. A gente tem que usar esses momentos que possam vir a ser difíceis para nos fortalecer na caminhada. A alegria vai ser uma marca sempre desse grupo”, disse o goleiro Alisson após vitória sobre a Sérvia.

Nesta sexta-feira (25) à noite no Qatar, os jogadores terão um momento mais próximo de seus familiares e amigos. A CBF vai promover um jantar para reunir os atletas com suas famílias. Será um momento para seguir fortalecendo o grupo.