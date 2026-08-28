Segue a troca de acusações entre Barcelona e Atlético de Madrid a respeito do atacante argentino Julián Álvarez, diante da insistência do clube catalão em contratá-lo e da recusa do Atlético em entrar em negociações.

Segundo reportagem do jornal espanhol "El País", Raphinha dá razão ao técnico Hansi Flick e ao diretor esportivo Deco em sua leitura da situação, uma vez que ambos concordaram que, se nem Álvarez nem Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, chegarem, não há no mercado nenhum jogador que supere os atacantes que atualmente compõem o elenco do Barcelona.

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O Barcelona insistiu e continua insistindo na contratação de Álvarez, a ponto de provocar a irritação do Atlético de Madrid, enquanto o simples levantamento que Deco fez junto à Inter, a respeito de Lautaro Martínez, fez o diretor esportivo perceber que é impossível fisgar alvos em Milão.

Mas Flick e Deco não se preocuparam, ou ao menos não muito. Raphinha atuou como centroavante durante a primeira aparição do Barcelona nesta temporada, diante do Elche, e marcou dois gols, repetindo o feito contra o Athletic Bilbao, quando balançou as redes novamente.

Sobre o internacional brasileiro, Flick disse: "Não me importa em que posição Raphinha joga, o importante para mim é o que ele mostra em campo. A torcida se conecta com ele e com a equipe. Temos um clima excelente, e isso é o mais importante. O importante é como começa a pressão".

E tudo indica que o Barcelona não conseguirá contratar Álvarez. A esse respeito, Flick declarou: "Não quero comentar assuntos desse tipo. Vencemos nossa segunda partida consecutiva, e é isso que me importa".

De qualquer forma, e sem Julián, a contratação do verão para o Barcelona é Rodri, que foi aplaudido pela torcida ontem no Camp Nou, segundo o "El País".

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