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Ahmed Mansy

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Com a tristeza do Egito e do Marrocos: Édouard Mendy anuncia aposentadoria da seleção de Senegal

E. Mendy
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O goleiro do Ahly põe fim à sua carreira internacional

Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou sua aposentadoria da carreira internacional pela seleção de Senegal, após uma trajetória histórica que durou 8 anos.

Mendy publicou um vídeo em sua conta oficial no Instagram, por meio do qual anunciou a aposentadoria dos "Leões da Teranga", comentando: "Obrigado, Senegal".

O vídeo divulgado pelo goleiro senegalês repassou suas principais conquistas com a seleção de seu país, desde sua estreia em 2018 até a disputa das finais da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Entre as principais conquistas apresentadas por Mendy estavam os dois títulos da Copa Africana de Nações, sobre a seleção do Egito em 2021 e diante da seleção do Marrocos em 2025.

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O goleiro senegalês não deu atenção à decisão tomada posteriormente pela Confederação Africana de Futebol de retirar o título da edição de 2025 da seleção de seu país, sob a alegação de que os jogadores se retiraram antes do fim do tempo regulamentar da partida final contra o Marrocos.

Vale lembrar que Mendy se juntou pela primeira vez à seleção de Senegal em 2018, sob o comando do técnico Aliou Cissé, tendo disputado 59 partidas ao seu lado, nas quais suas redes foram vazadas 34 vezes, enquanto manteve o gol invicto em 31 jogos.

Ao longo dessa trajetória histórica, o jogador de 34 anos conduziu a seleção de Senegal ao título da Copa Africana de Nações uma única vez, em 2021, além de chegar à final duas vezes, em 2019 e 2025, e de se classificar para a Copa do Mundo também duas vezes, em 2022 e 2026.

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