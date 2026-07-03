Com a presença do Marrocos e a ausência da Argélia... 13 seleções se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo

O quadro das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, já está definido, com a classificação de 13 seleções, entre as quais o único representante árabe, o Marrocos, enquanto restam apenas três vagas.

13 classificados

Até o momento, 13 seleções garantiram sua vaga nas oitavas de final. São elas: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Suíça.

O Canadá foi a primeira seleção a chegar a esta fase após vencer a África do Sul por 1 a 0, enquanto o Brasil se classificou ao derrotar o Japão por 2 a 1, e o Paraguai causou grande surpresa ao eliminar a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3.

Além disso, a seleção do Marrocos conquistou uma classificação emocionante contra a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, seguida pela Noruega, após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1; pela França, após golear a Suécia por 3 a 0; e pelo México, após vencer o Equador por 2 a 0.

Já a seleção inglesa transformou um gol de desvantagem em vitória por 2 a 0 sobre a República Democrática do Congo; da mesma forma, a seleção belga, que estava perdendo por 2 a 0 para o Senegal, conseguiu se recuperar e vencer por 3 a 2, antes que a anfitriã, os Estados Unidos, se juntasse aos classificados com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina.

Além disso, a seleção espanhola conquistou uma classificação fácil sobre a Áustria por 3 a 0, enquanto a seleção portuguesa arrancou uma vitória dramática sobre a Croácia por 2 a 1. Já a última selecção a se classificar até o momento foi a Suíça, que derrotou a Argélia por 2 a 0.

Entre os árabes, a seleção marroquina está representada nas oitavas de final até o momento, enquanto a Argélia não conseguiu acompanhá-la; já a seleção egípcia ainda tem chances de se classificar.

Entre as equipes classificadas, há sete europeias: França, Noruega, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Portugal e Suíça; três da América do Norte: as anfitriãs Canadá, México e Estados Unidos; além de duas da América Latina, representadas pelo Brasil e pelo Paraguai, e o Marrocos, da África.

6 confrontos

Já foram confirmados seis confrontos nas oitavas de final, com as seguintes datas (no horário de Meca):

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos (às 20h).

Domingo, 5 de julho

Paraguai x França (00h00).

Brasil x Noruega (às 23h).

Segunda-feira, 6 de julho

México – Inglaterra (às 03h00 da manhã).

Portugal – Espanha (às 22h).

Terça-feira, 7 de julho

Estados Unidos – Bélgica (às 03h00 da manhã).

A seleção suíça continua sendo a única classificada para as oitavas de final e ainda não sabe quem será seu próximo adversário, já que enfrentará o vencedor do jogo entre Colômbia e Gana.

Faltam 3 vagas

Está previsto que as partidas das oitavas de final sejam encerradas com a realização de três jogos nas próximas horas, para definir as três últimas vagas e completar o grupo das 16 seleções classificadas.

A seguir, os horários das três partidas restantes:

Sexta-feira, 3 de julho

Austrália x Egito (às 21h).

Sábado, 4 de julho

Argentina x Cabo Verde (01h00).

Colômbia x Gana (às 04h30 da manhã).