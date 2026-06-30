Com a presença de Inzagi... Como o Al-Hilal se prepara para a nova temporada?

O Al-Hilal traçou seu plano de preparação para a nova temporada de futebol 2026-2027, na presença de seu atual técnico italiano, Simone Inzaghi.

Algumas reportagens haviam mencionado a possibilidade de Inzaghi ser demitido do cargo de técnico do Al-Hilal na próxima temporada, após a perda dos títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia na temporada passada.

No entanto, o Al-Hilal confirmou que a comissão técnica do clube, liderada pelo próprio Inzaghi, definiu o programa de preparação da equipe para a nova temporada, que terá início na capital saudita, Riad, no próximo sábado.

O “Al-Hilal” treinará em Riad por cerca de 10 dias, antes de viajar para a Áustria para a segunda fase da preparação, no dia 15 de julho.

O estágio no exterior na Áustria terá duração de mais de duas semanas, terminando no dia 3 de agosto, antes do retorno à capital saudita.

A comissão técnica do Al-Hilal decidiu conceder aos jogadores da seleção nacional um descanso adicional, para que fiquem de fora da primeira fase dos preparativos, antes de se juntarem ao acampamento na Áustria no dia 18 de julho.

A lista de jogadores internacionais inclui os sete sauditas: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano e Ali Lajami, além do atacante uruguaio Darwin Núñez.

O Al-Hilal pretende reconquistar o título do Campeonato Saudita, que não conquistou nas duas últimas temporadas, bem como a Liga dos Campeões da Ásia, cuja última conquista foi em 2021, além de manter o título da Copa do Rei pela segunda temporada consecutiva.