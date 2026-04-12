Com a aprovação de Pérez... O Real Madrid planeja o retorno de Toni Kroos

O Real Madrid planeja recuperar os serviços de seu ex-jogador alemão Toni Kroos para que ele seja uma figura influente no futuro do clube, já que prevalece o consenso em Valdebebas de que o retorno do ex-meio-campista será um fator decisivo.

Os dirigentes do Real Madrid consideram que chegou a hora de seu retorno, não como jogador de futebol — apesar de sua capacidade para isso, já que mantém uma forma física impecável —, mas certamente sua presença no meio-campo atual será muito útil para Arbeloa e seus ex-companheiros. Embora a decisão de trazê-lo de volta já esteja tomada, a forma e a função ainda não foram definidas.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, a diretoria do clube real busca preencher o vazio deixado pelo astro alemão dois anos após sua saída, e está previsto que seu retorno ocorra no início da próxima temporada, já que os dirigentes do Real Madrid decidiram que o ex-meio-campista se tornará parte da estrutura esportiva da instituição.

A decisão tomada a esse respeito é decisiva, já que a diretoria acredita que a contribuição de Kroos no trabalho diário em Valdebebas e no clube em geral ajudará no crescimento da instituição, independentemente da função que lhe será atribuída caso se chegue a um acordo definitivo para o retorno.

A lembrança da despedida de Kroos permanecerá gravada na memória de todos, e não apenas da torcida do Real Madrid. Sua imagem após sua última partida no “Bernabéu” ainda está viva, quando a torcida chorou por sua partida, antes que, seis dias depois, se concretizasse o momento mais belo: sua despedida dos gramados coroada com seu sexto título da Liga dos Campeões, selacionando assim um final perfeito para sua carreira profissional no momento que ele considerou adequado, sem buscar nada além de uma despedida com a elegância que demonstrava diariamente sobre a grama.

A relação entre o clube e Florentino Pérez, por um lado, e o jogador alemão, por outro, é descrita como excelente e nunca foi marcada por qualquer problema, seja durante sua carreira como jogador, durante sua despedida ou mesmo agora que ele está longe do trabalho diário; o próprio presidente é o principal apostador no retorno do astro alemão.

Depois de se estabelecer completamente na capital espanhola com sua família, Kroos inaugurou uma academia de futebol em “Boadilla del Monte” e visitou Valdebebas duas vezes nas últimas semanas acompanhado das equipes de sua academia para enfrentar o Real Madrid.



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