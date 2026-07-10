Com a ajuda de Trump... o Marrocos está cada vez mais perto de sediar a final da Copa do Mundo de 2030

Na Espanha, começam a se intensificar as vozes que afirmam que o Marrocos está a caminho de vencer a disputa para sediar a final da Copa do Mundo de 2030.

Alguns meios de comunicação indicam que o Marrocos, com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai decidir essa disputa a seu favor, enquanto a Espanha fica para trás, perdendo a chance de sediar a final.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando sua contraparte The Objective, informou que o Marrocos já garantiu os votos do Conselho da FIFA, que decidirá quem sediará a final da Copa do Mundo de 2030.

O jornal destacou que o Marrocos conta com 22 votos de um total de 37 e já garantiu os votos das federações da África, Ásia, América do Norte e Oceania, graças à influência do governo Trump, além dos votos do Catar e da Arábia Saudita.

O jornal publicou uma foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhada da legenda: “Trump é aliado do Marrocos”.

No programa “El Larguero”, da Rádio Ser, os participantes colocaram essas informações em contexto: “As obras desse estádio começaram há um ano; ele terá capacidade para 115 mil espectadores, e a conclusão do projeto está prevista para dezembro de 2027; até o momento, cerca de 30% das obras já foram concluídas. Os trabalhos estão ocorrendo 24 horas por dia, com a participação de 10 mil trabalhadores no estádio de Casablanca.”

Os participantes do programa acrescentaram: “A impressão que tivemos após estarmos lá é que os grupos de pressão marroquinos vêm atuando há anos e que, para eles, esse assunto é uma questão de Estado.”

Nesse contexto, as declarações do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Lozano, nas quais defendia a candidatura espanhola, pareceram ter pouco impacto.

Lozán afirmou à rádio SER: “A Espanha deve sediar a final, pois este Mundial surgiu originalmente como um projeto conjunto entre a Espanha e Portugal, ao qual o Marrocos se juntou posteriormente.”