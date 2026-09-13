O espanhol Álvaro Carreras, lateral do Real Madrid, demonstrou grande determinação em provar suas qualidades e garantir uma vaga de titular no elenco do time merengue, mostrando alta prontidão para disputar posição com o recém-chegado Marc Cucurella.

Em um momento em que sua missão parecia extremamente difícil após a contratação de Cucurella, o filho da cidade de Ferrol arregaçou as mangas para convencer o técnico português José Mourinho de que é capaz de desempenhar um papel importante no time.

Após uma pré-temporada em que foi o jogador com maior participação em número de minutos, o atleta continuou a apresentar bom desempenho com o início das partidas oficiais, sendo o confronto contra o Rayo Vallecano o resumo mais marcante do que ele busca oferecer nesta temporada com o time merengue.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a arrancada de Carreras aos 13 minutos resultou na conquista de um pênalti convertido com sucesso por Kylian Mbappé para abrir o placar, após uma investida perfeita cheia de determinação e garra que terminou com a entrada e a falta do defensor Rubén Legón, quando o árbitro assinalou um pênalti indiscutível, do qual Mbappé marcou o primeiro gol, antes que o atacante do time merengue retribuísse o gesto ao seu companheiro pouco tempo depois.

O minuto 16, apenas três minutos depois, testemunhou mais uma infiltração de Carreras na área que terminou com uma bela tabela com Kylian Mbappé, com o lateral-esquerdo se encontrando de frente para o gol e colocando a bola nas redes do goleiro Emile Bani Odero com sucesso, marcando um belo gol que coroou os 17 minutos perfeitos que ele apresentou no início da partida.

Carreras demonstrou solidez defensiva em uma noite tranquila para o Real Madrid nas poucas vezes em que o Rayo Vallecano tentou atacar pelo seu lado, enquanto foi extremamente decisivo no aspecto ofensivo.

Ficou evidente o bom entendimento entre ele e Vinícius Júnior no flanco esquerdo, com o apoio constante de Bernardo pela profundidade, fazendo do seu lado a principal fonte dos ataques do Real Madrid, com o campo pendendo completamente para o lado esquerdo durante todo o desenrolar da partida.

Feliz com Mourinho

O técnico português José Mourinho conseguiu motivar Carreras e devolvê-lo à sua melhor forma após o fim da temporada passada e as dúvidas que a acompanharam em decorrência da contratação de Marc Cucurella.

Mourinho havia declarado claramente que todos os jogadores teriam minutos de participação nesta temporada, algo que já aplica com o lateral-esquerdo, que viveu momentos excelentes na temporada passada sob o comando de Xabi Alonso antes de sofrer com Álvaro Arbeloa e acabar no banco de reservas.

Carreras recuperou seu melhor nível técnico e físico após aproveitar o período de verão para reorganizar suas cartas e aparecer com um nível notável durante a pré-temporada.



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