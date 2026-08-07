O atacante francês Kylian Mbappé segue com sua preparação física visando ao retorno aos treinos do Real Madrid, depois de ter aproveitado os últimos dias de suas férias de verão na ilha de Ibiza para recuperar a forma antes do início da nova temporada.

O jornal espanhol "Marca" noticiou que o atacante do Real Madrid passa os últimos dias de suas férias de verão em Ibiza, um de seus destinos preferidos durante o verão, onde apareceu nos últimos dias treinando nas pistas Sánchez-Vicanco, a fim de recuperar seu ritmo físico como preparação para uma temporada que já está às portas.

A ilha segue desempenhando o papel de ponto de partida para sua preparação física, ao lado do preparador físico do Real Madrid, Sebastián Devílaz.

As mesmas instalações esportivas contaram com a presença do craque marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, que aproveitou o mesmo local para recuperar sua condição física antes de se reapresentar a seu time.

Depois de terem sido vistos semanas atrás aproveitando suas férias na ilha, os dois jogadores trocaram desta vez o clima de lazer pelos treinos na pista de atletismo, cientes da proximidade do início das competições.

Os jogadores do Ibiza, que treinavam nas mesmas instalações, também fizeram questão de tirar fotos com os dois craques.

Essas férias vieram após uma longa temporada e uma Copa do Mundo marcada por um alto nível de exigências.

Espera-se que Mbappé retorne à cidade esportiva do Real Madrid em Valdebebas ao longo da próxima semana, onde encontrará um time diferente daquele que deixou.

O português José Mourinho assume o comando técnico do time merengue, e diversos rostos novos também se juntaram ao elenco do Real Madrid.

No aspecto ofensivo, o clube reforçou suas opções com a contratação de Yan Diomande, além da renovação do contrato de Vinícius Júnior até 2032, fazendo com que Mbappé retorne ao Real Madrid com uma nova roupagem, mantendo as mesmas ambições que o clube carrega.