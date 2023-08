Colômbia x Jamaica ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Mundo feminina

Únicas sul-americanas ainda vivas na competição, colombianas terão algoz brasileiro pela frente

A Colômbia chega em alta, após se classificar em primeiro no grupo que continha a Alemanha e ser uma das responsáveis por mandar as favoritas embora para casa mais cedo. Na estreia pela competição, venceu a Coréia do Sul por 2 a 0; depois, bateu a Alemanha por 2 a 1 e, por fim, já com a classificação encaminhada, foi batida por Marrocos, por 1 a 0.

Do outro lado, a Jamaica protagoniza outra grande surpresa, se classificando em um grupo que continha França e Brasil - mais, não perdeu para nenhuma dela e não tomou um gol sequer em três partidas. Na abertura do Mundial, empatou em 0 a 0 com as francesas; na segunda rodada, bateu Panamá por 1 a 0; por fim, segurou outro 0 a 0, agora contra as brasileiras lideradas por Pia Sundhage, que voltaram para casa precocemente.

Prováveis escalações

Colômbia: Pérez; Carolina Arias, Carabalí, Daniela Arias, Caracas; Bedoya, Montoya, Linda Caicedo, Santos, Usme; Ramírez. Técnico: Nelson Abadía.

Jamaica: Spencer; Wiltshire, Alysson Swaby, Chantelle Swaby, Blackwood; Sampson, Williams, Primus, Spence, J.K Brown; Shaw. Técnico: Lorne Donaldson.

Desfalques

Colômbia

A Colômbia não possui desfalques divulgados.

Jamaica

A Jamaica também não.

Quando é?