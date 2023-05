Colo Colo x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

ColoColo e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), no estádio Monumental, em Santiago, às 21h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Na vice-liderança do grupo com 4 pontos (uma vitória e um empate), o Colo Colo conta com o apoio de sua torcida para ganhar e assumir a ponta da tabela. O time chileno vem de empate no fim de semana, pelo campeonato nacional.

Do outro lado, o Boca Juniors está na primeira posição da chave, também com 4 pontos, porém ficando na frente do adversário devido ao critério de desempate. Os xeneizes vêm de vitória no campeonato argentino sobre o Racing.

Em 10 confronto entre as equipes, o Colo Colo ganhou 4 vezes, o Boca outras quatro, além de dois empates.

Prováveis escalações

Colo Colo: Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Ramiro González, Daniel Gutiérrez; B. Gutiérrez, (c) E. Pavez, Carlos Palacios, V. Pizarro, A. Bouzat; Marcos Bolados, Leandro Benegas. Técnico: Gustavo Quinteros.

Boca Juniors: Sergio Romero; L. Advíncula, M. Weigandt, F. Roncaglia, J. Figal, V. Barco; Martín Payero, Alan Varela, (c) Pol Fernández, Sebastián Villa; Luis Vázquez. Técnico: Jorge Almiron.

Desfalques

Colo Colo

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?