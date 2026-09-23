Virgil van Dijk rebateu com força na manhã desta quarta-feira diante da imprensa presente em Zeist. O capitão da seleção da Holanda primeiro bateu de frente com Noa Vahle, depois com Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam e Valentijn Driessen.

Van Dijk primeiro se mostrou duro com Vahle. A ela, disse que é “um completo absurdo” que tenha sido ideia dele jogar com cinco defensores contra o Marrocos na Copa do Mundo. Segundo Van Dijk, isso foi “sugerido” por colegas dela no último verão europeu.

Depois de conversas pouco amistosas com Wijffels e Krabbendam, chegou a vez de Driessen, que entrou com tudo.

“Virgil, isso aqui é meio uma obrigaçãozinha, né? Você está meio mal-humorado hoje. Normalmente você é um cara legal”, começou o chefe de futebol do De Telegraaf.

“Às vezes, algumas coisas precisam ser ditas. Não posso ficar ouvindo essa choradeira o tempo todo”, respondeu Van Dijk. “Mas você também pode simplesmente ser aberto, não? Você está sendo super seco”, retrucou Driessen.

“Isso aqui não é uma conversa. Você só tem que fazer uma pergunta na coletiva”, respondeu Van Dijk na sequência. Driessen: “Você está sendo seco. Não pode simplesmente responder?”

“Com grande parte da imprensa eu não tenho problema nenhum e nunca tive, mas quando jogam absurdos no mundo. O que eu tenho que fazer com isso?”, respondeu Van Dijk em seguida.

Driessen rebateu que Van Dijk então deveria ir falar com os veículos responsáveis por esses rumores absurdos. “Não é com eles que estou falando agora?”, disse o capitão do Liverpool antes de a conversa ser interrompida.