Virgil van Dijk rebateu com força na manhã de quarta-feira diante da imprensa presente em Zeist. O capitão da seleção holandesa primeiro se desentendeu com Noa Vahle, depois com Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam e Valentijn Driessen.

Van Dijk primeiro se mostrou duro com Vahle. A ela, disse que é “um completo absurdo” que tenha sido ideia dele jogar com cinco defensores contra Marrocos na Copa do Mundo. Segundo Van Dijk, isso foi “sugerido” por colegas dela no verão passado.

Depois de conversas pouco amigáveis com Wijffels e Krabbendam, chegou a vez de Driessen, que entrou de sola.

“Virgil, isso aqui é meio que uma obrigação chata, né? Você está meio mal-humorado hoje. Normalmente você é um cara legal”, começou o chefe de futebol do De Telegraaf.

“Às vezes certas coisas precisam ser ditas. Não posso ficar ouvindo essa choradeira o tempo todo”, respondeu Van Dijk. “Mas você também pode simplesmente ser aberto, não? Você está sendo super seco”, rebateu Driessen.

“Isso aqui não é uma conversa. Você só precisa fazer uma pergunta na coletiva”, reagiu Van Dijk em seguida. Driessen: “Você está sendo seco. Não pode simplesmente responder?”

“Com grande parte da imprensa eu não tenho problema nenhum e nunca tive, mas quando absurdos são jogados no mundo. O que eu devo fazer com isso?”, reagiu Van Dijk em seguida.

Driessen retrucou que Van Dijk então deveria ir falar com os veículos responsáveis por esses rumores absurdos. “Não é com eles que estou falando agora?”, disse o capitão do Liverpool, antes de a conversa ser encerrada.



