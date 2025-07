Cole Palmer não está no Top 10 do futebol com Harry Kane e Lamine Yamal, diz ícone da Premier League: "Há níveis"

Darren Bent avaliou, falando a rádio inglesa, que estrela dos Blues ainda não atingiu o maior nível no futebol mundial; veja a declaração

O QUE ACONTECEU?

O nome de Cole Palmer ganhou força nas bolsas de apostas como um dos favoritos ao prêmio Bola de Ouro de 2025. O atacante brilhou na final do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos, marcando dois gols na vitória por 3 a 0 do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain — resultado que garantiu o título inédito aos Blues.

O CONTEXTO

Palmer se tornou uma figura central no Chelsea, com números expressivos na Premier League. No entanto, apesar da ascensão meteórica, o inglês de 23 anos ainda é visto como alguém que precisa dar mais passos para se equiparar aos grandes nomes do futebol mundial.

O QUE BENT DISSE

Essa é a opinião do ex-atacante da seleção inglesa e da Premier League Darren Bent. Em entrevista à talkSPORT, ele afirmou:

“Acho que a empolgação está sendo exagerada. É preciso levar em conta a temporada que ele teve. Sim, os números foram bons, mas comparado ao ano anterior, em que ele foi assustador..."

“Pode parecer absurdo, mas 16 gols e 12 assistências em todas as competições ainda é algo decente. Porém, na primeira temporada dele, foram 25 gols e 15 assistências. Existe uma diferença clara. E antes do Mundial de Clubes, ele tinha apenas um gol em 14 jogos — não era seu momento mais prolífico".

VOCÊ SABIA?

Ao listar seus favoritos para o prêmio de melhor jogador do mundo, Bent destacou:

“Rodri seria um vencedor incrível da Bola de Ouro. Há anos ele é espetacular no Manchester City, joga muito, tanto pelo clube quanto pela seleção espanhola — lembrem como foi dominante na Euro".

“Harry Kane também tem que estar na lista. Pode até causar polêmica, mas ele é o melhor camisa 9 do mundo. Em duas temporadas no Bayern, marcou 44 gols na primeira e 41 na segunda. Na Champions League, foram 11 em 13 jogos, depois 8 em 12".

“Dembele merece estar na conversa. Eu tinha dúvidas, mas nesta temporada ele mostrou muito. Mbappé é outro nome certo, ganhou a Chuteira de Ouro da Europa e já tem um hat-trick em final de Copa do Mundo. Salah também está na lista. Vinicius Jr tem talento de sobra, mas me incomodaram suas atitudes — o episódio com o Rodri pegou mal. É preciso saber perder com humildade".

“Raphinha é absurdo. Não recebe o reconhecimento que merece. A evolução dele é fantástica. Jude Bellingham também entra. Haaland? Eu ainda colocaria Kane acima, mas o norueguês marcou 34 gols na última temporada e 52 na anterior".

“E, para mim, o número um é Lamine Yamal. Ele é o melhor jogador do mundo hoje. Joga sem medo, com liberdade, fazendo o que quer — aos 17 anos".

O QUE VEM POR AÍ PARA PALMER?

Palmer ainda tem tempo de sobra para chegar ao topo do futebol mundial. Sua grande temporada ajudou o Chelsea a garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e ele terá mais uma vitrine de peso em 2025-26 para provar que pode, sim, disputar o posto de melhor do planeta.