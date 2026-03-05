Cole Palmer está realmente tendo uma temporada ruim no Chelsea? A verdade tática por trás de seu desempenho

Palmer é realmente um dos meus jogadores favoritos, do tipo que eu pagaria para assistir. Seu estilo de jogo é muito divertido. No verão de 2023, quando o Chelsea estava gastando muito com jovens talentos, eles contrataram Palmer do Man City no último dia da janela de transferências por £ 40 milhões. Na época, eu não sabia muito sobre ele e achei que o valor poderia ser muito alto. Mas, no final daquela temporada, Palmer estava em todas as manchetes, uma verdadeira nova joia.

Depois de um início lento na Eurocopa, ele deixou sua marca na semifinal com uma assistência para Watkins e marcou na final contra a Espanha. Ele começou a temporada 2024-25 com atuações de destaque semana após semana. Em termos de FPL, ele começou a temporada 2023-24 com £ 5 milhões e começou 2024-25 com £ 10,5 milhões, um aumento recorde de £ 5,5 milhões, superando o aumento anterior de £ 5,0 milhões de Andy Carroll.

Embora sua temporada 2024-25 tenha desacelerado no final, ele brilhou na final da Conference League e iluminou a final da Copa do Mundo contra o PSG. Infelizmente, a temporada 2025-26 foi marcada por lesões, exigindo um gerenciamento cuidadoso para evitar que ele se tornasse propenso a lesões. Sua jogabilidade também parece ter evoluído, algo que já era visível em grandes partidas na temporada passada, mas agora está mais evidente.

Olhando para o seu desempenho, é verdade que os números de Palmer caíram em 2025-26. Mas isso significa realmente que ele está a ter uma má temporada, ou tem mais a ver com lesões, mudanças de função e adaptação? O que dizem os dados?

A temporada 2024-25: quantidade, qualidade e maximização do potencial

No ano passado, alguns consideraram a temporada de Palmer abaixo do esperado; na realidade, foi mais uma queda de rendimento. Ele demorou para se destacar completamente, mas ainda assim teve um bom desempenho. Ele terminou a campanha da Premier League com 15 gols (4 de pênaltis) e 8 assistências, números que se comparam favoravelmente aos de jogadores de elite, incluindo os vencedores do prêmio de Jogador do Ano da PFA, mesmo em uma temporada amplamente considerada “ruim” para o Chelsea. Sua queda de janeiro a abril merece uma análise mais detalhada em outra ocasião, mas isso não muda o panorama geral: ao longo de toda a temporada, Palmer combinou quantidade e qualidade, e a configuração ajudou a maximizar seu potencial.

Para entender esse perfil, analisei seus chutes em jogadas abertas e seu envolvimento em jogadas que levaram a chances de alto xG (xG ≥ 0,1). Eis o que descobri.

Chutes em jogadas abertas e participações em chutes de Palmer durante a temporada 2024-25.

Apenas em jogadas abertas (excluindo pênaltis), Palmer deu 121 chutes, marcando 11 gols a partir de 11,56 xG, terminando em linha com a qualidade das chances que estava obtendo. Ele também registrou 8 assistências e 82 passes decisivos, destacando seu papel duplo como finalizador e criador. Além da produção direta, ele esteve envolvido na construção de 28 chutes distintos com alto xG, com 168 participações em cadeias ao longo da campanha, cerca de 4,4 por jogo. Essa combinação de volume e ameaça nas áreas centrais é o que significa “maximizar seu potencial” nos dados.

O jogo posicional de Enzo Maresca colocou Palmer em posições centrais favoráveis e maximizou suas oportunidades de chute, um efeito claro do sistema. Palmer encontrou e explorou espaços e contribuiu com assistências e passes decisivos. Nicolas Jackson foi importante ao seu lado, atraindo defensores e oferecendo jogadas de ligação, apesar de algumas imperfeições; algumas análises argumentam que Palmer sentiu falta desse perfil nesta temporada ao lado de diferentes tipos de atacantes, como João Pedro (um falso nove) e Delap (mais um artilheiro).

A temporada passada, então, foi de quantidade e qualidade: alto volume nas áreas certas e um sistema que tirou o melhor dele. O mapa xG mostra onde essa ameaça se concentrou.

Mapa xG de Palmer de chutes em jogadas abertas durante a temporada 2024-25.

Como esperado, o sistema canalizou seus chutes para zonas centrais de alto valor. Algumas tentativas foram ambiciosas, mas no geral a configuração permitiu que Palmer jogasse com seus pontos fortes. O sistema de Maresca claramente maximizou seu potencial.

Portanto, quando nos voltamos para esta temporada, a questão não é se Palmer perdeu seu nível, mas se o Chelsea ainda está criando o mesmo volume e variedade de momentos para ele e se seu papel nesses momentos permaneceu o mesmo.

Temporada 2025-26: menos momentos de finalização, mais envolvimento na construção

Após uma longa temporada que se estendeu até meados de julho, uma nova campanha da Premier League começando em meados de agosto, jogos a cada três dias, lesões recorrentes, uma mudança na gestão e exigências táticas em evolução, é compreensível que replicar a forma da temporada passada seja extremamente desafiador. A equipe médica do Chelsea precisará cuidar cuidadosamente de Palmer, pois um jogador de sua qualidade não pode ter sua carreira prejudicada por lesões.

Até agora nesta temporada, Palmer foi titular em apenas 15 dos 28 jogos, marcando 3 gols sem pênaltis e registrando 1 assistência. À primeira vista, esses números podem preocupar alguns e ser rotulados como uma temporada decepcionante, mas uma análise mais profunda revela uma história diferente.

A principal diferença nesta temporada é a quantidade. Seus chutes estão mais espalhados e menos consistentes em relação à temporada passada. Ele também está contribuindo mais longe do gol, incluindo assistências vindas de perto da linha do meio-campo. Palmer esteve envolvido em 641 jogadas com alto xG até agora, em comparação com 125 chutes com alto xG (22,2 por jogo) na temporada passada, mostrando um aumento significativo na participação na construção das jogadas.

Isso sugere que seu papel evoluiu. O jogo posicional introduzido por Maresca, com o objetivo de manter a estrutura e levar a bola para áreas perigosas, ainda beneficia Palmer, mas sob o comando do novo técnico Liam Rosenior, ele está assumindo mais responsabilidade na construção das jogadas. Ele está se envolvendo mais na orquestração do jogo, em vez de apenas finalizá-lo.

A diferença é clara: ele está recebendo menos passes em zonas centrais de alto risco, resultando em menos oportunidades de finalização de alta qualidade. O padrão de chutes centrais permanece semelhante, mas o rendimento geral de Palmer agora depende mais de receber a bola em posições perigosas. O que podemos estar vendo é o “Palmer v2”: uma versão mais dinâmica e um pouco caótica, marcada de perto pelos adversários devido à sua reputação. Alternativamente, isso pode ser simplesmente uma queda de rendimento, e ele pode se ajustar à medida que a temporada avança. Uma coisa é certa: a qualidade ainda está lá e, com a bola mais frequentemente em áreas perigosas, Palmer tem o potencial de se tornar ainda mais imbatível.

Conclusão: mesmo perfil de ameaça, ambiente diferente

Comparação dos mapas xG de Palmer da última temporada com a temporada atual

Colocadas lado a lado, a comparação xG conta a história em um único quadro. Em 2024-25 (à esquerda), a ameaça de Palmer se espalha por várias áreas dentro da área: a faixa central é brilhante, mas também há um xG significativo em ambos os lados da pequena área e na marca do pênalti. É assim que se apresentam o volume e a variedade, com vários pontos dentro da área se destacando porque o Chelsea repetidamente o encontrou lá.

Em 2025-26 (direita), o mapa não se desfaz, ele se estreita. As células com xG mais alto ainda estão nos lugares certos, perto do gol e no centro da área, mas muito menos zonas estão ativas e os totais em cada uma delas são menores. Combinado com o mapa de chutes e os dados da cadeia, o padrão é claro: Palmer está tocando na bola com mais frequência na construção de grandes chances, mas está recebendo menos passes como o verdadeiro chutador nessas zonas.

Portanto, a questão não é se Palmer regrediu, mas se o Chelsea pode reconstruir o tipo de volume e variedade ao seu redor que o sistema de Maresca proporcionava. Se o Chelsea de Rosenior conseguir transformar o forte envolvimento de Palmer em cadeias de alto xG em repetidos momentos de finalização nessas áreas centrais, os gols e assistências devem acompanhar o xG, assim como aconteceu na temporada passada.

Inscreva-se agora no Dream Databall no Substack!