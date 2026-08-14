Colapso no preço de Leão: Milan reduz suas exigências pela metade

O futuro do português Rafael Leão passou de uma grande negociação aguardada a um peso considerável sobre os ombros do Milan, depois que o clube decidiu reduzir suas exigências financeiras de forma chocante e abrir as portas para sua saída por menos da metade de sua cláusula de rescisão.

A rede "Football Italia" revelou que o novo treinador do Rossoneri, Ruben Amorim, não se mostrou totalmente convencido pelo craque português e o colocou na lista de jogadores que podem ser vendidos neste verão caso chegue uma oferta adequada.

Leão (27 anos) havia comunicado à diretoria do Milan, ao fim da temporada 2025-2026, seu desejo de viver uma nova experiência fora da Itália, preferindo uma transferência para o Campeonato Inglês ou Espanhol. Com apenas dois anos restantes em seu contrato, o clube percebeu que este verão pode ser a última oportunidade de obter um ganho financeiro antes de ele entrar no último ano de contrato e ter seu preço reduzido ainda mais.

Apesar disso, o jogador não recebeu até o momento nenhuma oferta oficial da Inglaterra ou da Espanha e, com apenas duas semanas restantes para o fechamento da janela de transferências, seu destino permanece indefinido.

Segundo informou a "Sky Sport Italia", Amorim montou uma lista de nomes candidatos à saída que inclui Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e David Odogu, com a possibilidade de também dispensar Leão, Santiago Giménez e Pervis Estupiñán.

A rede afirmou que Amorim não se opõe à permanência de Leão para a temporada 2026-2027, mas não será contra vendê-lo caso as condições adequadas se apresentem.

De 175 a 40 milhões de euros

O grande choque esteve na evolução do preço do jogador. Depois de o Milan pedir inicialmente 60 milhões de euros e, em seguida, reduzir o teto de suas expectativas para algo entre 50 e 60 milhões, um relatório de sexta-feira revelou que a diretoria passou a estar disposta a ouvir ofertas que variam entre apenas 40 e 45 milhões de euros, uma grande queda em comparação com a cláusula de rescisão de 175 milhões de euros que o clube havia estabelecido na última renovação do contrato.

O que complicou ainda mais a situação foi a lesão muscular sofrida por Leão, que o privará de participar do amistoso diante do Manchester United no sábado e também ameaça sua ausência na estreia do Campeonato Italiano contra o Torino no próximo domingo.