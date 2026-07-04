Colaboração com a entidade sionista... Negócio alemão para o Barcelona a pedido de Flick!

O FC Barcelona continua trabalhando no desenvolvimento de todos os aspectos da equipe principal, não apenas no que diz respeito aos jogadores, mas também em áreas essenciais que afetam o desempenho geral, com destaque para a preparação física.

No âmbito de um processo de reestruturação abrangente, o clube anunciou a criação de um novo departamento denominado “Departamento de Desempenho e Melhoria”, que visa unificar a metodologia de trabalho físico em todas as divisões do clube e fortalecer a integração entre as equipes técnicas e médicas.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Julio Toss, atual chefe de preparação física da equipe principal, assumirá a direção do novo departamento, enquanto seu substituto no cargo será Jan Benjamin Kogel, escolhido pelo técnico Hansi Flick para liderar a preparação física da equipe, aproveitando a confiança mútua entre ambos após anos de trabalho conjunto na Federação Alemã de Futebol.

Essa mudança surgiu em resposta ao desejo de Flick de implementar reformas radicais no sistema de preparação física após os problemas enfrentados pela equipe na última temporada, especialmente no que diz respeito à lentidão na recuperação de lesões e à recorrência delas.

O caso do ponta brasileiro Rafinha foi o exemplo mais marcante disso, já que ele sofreu uma recaída na lesão que o afastou dos gramados por um período mais longo do que o esperado, o que levou a comissão técnica a rever os métodos de preparação e reabilitação.

Kogel possui ampla experiência de mais de uma década na área de preparação física, tendo trabalhado na Federação Alemã de Futebol por 10 anos e feito parte da comissão técnica liderada por Joachim Löw, que conduziu a seleção alemã à conquista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Além disso, ocupou cargos semelhantes em vários clubes europeus de destaque, entre eles o Colônia, o Werder Bremen, o PSV Eindhoven e o Benfica, além de ter trabalhado com a seleção do Estado de Israel.

Kogel é considerado um dos principais especialistas na área de desempenho esportivo, tendo anteriormente assumido funções no departamento de desempenho e inovação da Federação Alemã de Futebol, onde se concentrou no desenvolvimento de métodos modernos de treinamento e técnicas de prevenção de lesões. Com sua nova função no Barcelona, ele pretende reduzir as taxas de lesões que afetaram a equipe na última temporada e elevar a preparação física dos jogadores de modo a se adequar ao estilo de alta pressão que caracteriza as equipes do técnico Hansi Flick durante os 90 minutos.