Colón x Vélez Sarsfield ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21) pela 13ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Colón e Vélez Sarsfield se enfrentam na noite desta sexta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Brigadier General Estanislao López, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

O Colón chega para o duelo vindo de uma invencibilidade de nove jogos, sendo oito empates e uma vitória. Dentro de casa, a equipe ainda não venceu na competição, e chega em busca da primeira nesta sexta-feira (21). Atualmente, o Colón é o 23º colocado na tabela, com 11 pontos conquistados.

Do outro lado, o Vélez vem de quatro jogos sem vitórias, sendo três empates e uma derrota. A equipe ocupa a 16ª posição na tabela, com 15 pontos somados.

Prováveis escalações

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Julián Chicco, Baldoro Perlaza, Carlos Arrua, Juan Álvarez; Santiago Pierotti, Ramón Ábila.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Christian Ordoñez, José Florentín, Gianluca Prestianni, Lucas Pratto, Julián Fernández; Abiel Osorio.

Desfalques

Colón

Sem desfalques confirmados.

Vélez Sarsfield

Lucas Janson, suspenso, desfalca o Vélez.

Quando é?