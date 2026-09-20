Cody Gakpo volta a ser importante para o Liverpool em vitória com bela jogada

O Liverpool conquistou neste domingo sua segunda vitória na Premier League na temporada. Fora de casa, contra o AFC Bournemouth, Alexander Isak marcou o único gol da partida após excelente jogada de Cody Gakpo: 0 a 1. Com nove pontos, o Liverpool ocupa provisoriamente a sexta colocação, enquanto o Bournemouth, em 17º, segue à espera de sua primeira vitória na temporada.

A primeira má notícia para o Bournemouth já havia sido divulgada antes da partida. Justin Kluivert, que no meio de semana se tornou o primeiro jogador do Bournemouth a marcar na Europa, não saiu bem fisicamente do duelo com a Real Sociedad e ficará fora por "algumas semanas", segundo o técnico Marco Rose. No Liverpool, dois dos quatro holandeses começaram jogando: Virgil van Dijk e Gakpo.

Da arquibancada, Kluivert viu as equipes fazerem um primeiro tempo pouco espetacular. Pelo Liverpool, Dominik Szoboszlai foi o jogador mais perigoso com suas duas cobranças de falta, que tiveram direção um pouco imprecisa demais para superar o goleiro Djordje Petrovic.

O Bournemouth esteve mais perto de abrir o placar antes do intervalo com Evanilson, que parecia ter vencido Alisson Becker com um toque de calcanhar. O goleiro brasileiro mostrou sua classe e, com um reflexo no limite, desviou por muito pouco a finalização de seu compatriota antes da linha do gol.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou muito. Tanto Bournemouth quanto Liverpool jogavam de forma arrastada, embora o Liverpool tenha entrado cada vez mais no jogo e passado a pressionar com mais frequência a última linha do The Cherries.

Pouco menos de 15 minutos após o intervalo, uma excelente jogada de Gakpo resultou no gol de abertura do placar. O internacional da seleção holandesa passou por dois adversários na lateral e fez o cruzamento chegar a Florian Wirtz, que por pouco não conseguiu finalizar, mas viu Isak aproveitar: 0 a 1.

O técnico do Bournemouth, Rose, sucessor do atual treinador do Liverpool, Iraola, tentou forçar algo com cinco substituições. No entanto, a equipe não ficou mais perigosa. Alex Tóth ainda teve uma falta em posição promissora pouco antes do fim, mas chutou longe por cima.



