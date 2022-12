Destaque na Copa, Cody Gakpo é o novo reforço do Liverpool por € 49,9 milhões

Jogador foi um dos destaques da Holanda na Copa do Mundo do Qatar

O Liverpool vai entrar em 2023 com um novo reforço: trata-se de Cody Gakpo, destaque da seleção da Holanda na Copa do Mundo do Qatar, que deixa o PSV Eindhoven para assinar com o clube de Anfield em um negócio que pode chegar a 49,92 milhões de euros (R$ 277 milhões na cotação atual) dependendo do atingimento de cláusulas. Oficialmente, nenhuma das partes confirma o valor total da transferência.

O anúncio foi feito nas redes sociais do PSV, que informou que Gakpo já estava indo à Inglaterra para a realização de exames médicos e assinatura do contrato nesta segunda-feira, 26 de dezembro. Mesmo sem mencionar o valor da venda, o clube holandês confirmou que a quantia já é recorde na negociação de um de seus jogadores.

Gakpo, que tem 23 anos de idade, marcou três gols e foi titular nos cinco jogos da Holanda até a eliminação no Mundial do Qatar, diante da Argentina, nas quartas de final.

O holandês tinha sido identificado pelo Liverpool como um possível alvo para reforçar a equipe na janela de transferências do meio do próximo ano. Mas o clube inglês acelerou a negociação ao saber que o PSV estava disposto a vender o atleta neste momento. As lesões de Luis Diaz e Diogo Jota intensificaram o interesse do Liverpool pelo jogador.

O Manchester United também tinha mostrado interesse em contar com Gakpo. No entanto, as negociações entre Liverpool e PSV chegaram a um estágio avançado nas últimas 72 horas.