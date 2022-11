Cody Gakpo: quem vai ficar com o destaque da Holanda?

Jovem destaque da Holanda e PSV é alvo de gigantes europeus

Após todo um ciclo de fora da Copa do Mundo, a Holanda está de volta ao mundial, e já ostenta algumas de suas grandes promessas, que fazem parte do elenco no Qatar.

Talvez o maior deles seja Cody Gakpo, ponta-esquerda do PSV que se destaca pela velocidade, habilidade e poder de finalização. Como já é tradição, gigantes da Europa acompanham de perto a evolução do jovem.

Com 23 anos de idade, Gakpo já foi alvo do Manchester United em outras ocasiões, que agora tem o holandês Erik Ten Hag como trunfo para atrair o jovem talento para o Old Trafford, que acaba de perder Cristiano Ronaldo.

“No momento estou preocupado com a seleção na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece no final do ano, já que no futebol tudo é possível. É legal saber que estão falando coisas boas sobre mim, mas não estou muito preocupado com isso. Sei do que sou capaz, mas é complicado alcançar o nível mais alto, então ainda posso melhorar muito.

Além dos Red Devils, Real Madrid, Barcelona, City e Liverpool são ligados a uma possível transferência do atacante em janeiro. O PSV não quer se livrar de seu craque, mas admite negociá-lo por uma alta quantia após a Copa do Mundo.