Código digital e fechadura aberta... Pedri cumpre sua promessa enigmática

Pedri não precisou de muitas palavras para expressar seus sentimentos após a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026; limitou-se a relembrar uma mensagem antiga que havia enviado à torcida da “La Roja” após a derrota na final da Liga das Nações para a Portugal, há mais de um ano.

Naquela época, o astro do Barcelona publicou fotos da partida, incluindo uma imagem dos jogadores da Espanha reunidos em círculo dentro do campo, e escreveu apenas um número: 190726, em uma mensagem que, à primeira vista, pareceu enigmática e misteriosa para muitos seguidores.



O número se referia a 19 de julho de 2026, data da final da Copa do Mundo, em uma promessa de voltar àquele dia e disputar o título mundial.

Mais de um ano depois, a seleção espanhola conseguiu de fato chegar à final, após vencer a França por 2 a 0 na semifinal.

Poucas horas após a partida, Pedri voltou à sua conta no Instagram e publicou uma série de fotos da vitória sobre a França, incluindo imagens das comemorações no vestiário e uma foto dele comemorando a classificação, mas, desta vez, escreveu: 190726 🔓



Pedri acrescentou o ícone do cadeado aberto, em uma referência que parecia significar que a data que permanecia “fechada” no sonho dos jogadores da Espanha desde a derrota na final da Liga das Nações agora estava aberta, após garantirem a classificação para a final.

Restam apenas 90 minutos para Pedri e seus companheiros cumprirem a promessa feita há mais de um ano, quando ele escreveu apenas a data da final, sem qualquer explicação, antes que essa data se tornasse hoje uma realidade vivida pela seleção espanhola em campo.

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