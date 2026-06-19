Mark Kokorela, lateral-esquerdo da seleção espanhola, destacou a dificuldade do confronto contra a Arábia Saudita na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, explicando que a “La Roja” vai dar tudo de si para conquistar a vitória.

A seleção espanhola ficou no empate na primeira rodada contra Cabo Verde, por 0 a 0, enquanto a Arábia Saudita empatou com o Uruguai, com um gol para cada lado, o que complicou as contas do Grupo 8.

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Cocorela disse, em declarações divulgadas pelo programa “Nadina”: “O confronto contra a seleção saudita não será fácil, pois ela é forte na defesa e possui várias armas, entre elas os contra-ataques”.

Ele acrescentou: “Os contra-ataques da seleção saudita vão nos causar problemas, mas elaboramos um plano para lidar com isso, e nosso objetivo é conquistar a vitória”.

E concluiu: “É bom tropeçar na primeira rodada para poder corrigir as coisas, e é isso que faremos, pois a situação é semelhante à de grandes seleções como a Bélgica e o Brasil”.