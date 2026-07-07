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Hussein Hamdy

Traduzido por

Cocorella: Ronaldo é uma lenda que inspirou os jovens... e jogar contra ele me motiva

M. Cucurella
C. Ronaldo
Real Madrid
Espanha
Portugal
Copa do Mundo
Espanha
Portugal

Palavras comoventes

Mark Cucurella, zagueiro da seleção espanhola, expressou sua grande alegria pela vitória sobre a seleção portuguesa, afirmando que a partida foi difícil e contra um grande adversário, e destacando que Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol que inspirou muitos jovens jogadores.

Cocorella disse, em declarações na zona mista após o término da partida: “Estamos muito felizes e, acima de tudo, fizemos uma grande partida contra um adversário formidável. Sabíamos que teríamos dificuldades, mas nos mantivemos no jogo graças ao grande esforço que fizemos e merecemos essa vitória”.

E acrescentou: “Foi uma partida difícil contra adversários de destaque, e não sou eu quem deve avaliar o valor futebolístico deles. Conseguimos marcar graças a um excelente jogo coletivo, e partidas como essa são decididas pelos pequenos detalhes. Qualquer adversário que enfrentarmos nas quartas de final chegou lá por mérito próprio, pois fez um torneio excepcional, e tudo depende de como nos prepararmos para a partida”.

Sobre seu desempenho pessoal na partida, o zagueiro da seleção espanhola declarou: “Estou muito feliz, e o mérito não é de um único jogador; em cada partida, o mérito é de todos, da defesa e do goleiro, pois é um trabalho coletivo. Essa é a nossa mentalidade, e tudo permanece assim a cada minuto. Temos que vencer, e viemos até aqui para conseguir isso.”

E continuou: “O nível de Mikel Merino evoluiu muito nos últimos tempos, embora o último gol tenha sido o mais marcante. Ele está passando por uma fase excelente, mas acho que a equipe mostrou que merece viver esse momento”.

Quanto ao astro português Cristiano Ronaldo, Cocorela comentou: “Ele é uma lenda do futebol e inspirou muitos jovens; jogar contra ele é extremamente motivador, pois quando você é criança, assiste à TV e sonha em jogar contra ele. Parabenizo-o por sua carreira brilhante, pois foi um prazer jogar contra ele.”

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