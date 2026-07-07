Mark Cucurella, zagueiro da seleção espanhola, expressou sua grande alegria pela vitória sobre a seleção portuguesa, afirmando que a partida foi difícil e contra um grande adversário, e destacando que Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol que inspirou muitos jogadores jovens.

Cocorella disse, em declarações na zona mista após o término da partida: “Estamos muito felizes e, acima de tudo, fizemos uma grande partida contra um adversário formidável. Sabíamos que teríamos dificuldades, mas nos mantivemos no jogo graças ao grande esforço que fizemos e merecemos essa vitória”.

E acrescentou: “Foi uma partida difícil contra adversários de destaque, e não sou eu quem deve avaliar o valor futebolístico deles. Conseguimos marcar graças a um excelente jogo coletivo, e partidas como essa são decididas pelos pequenos detalhes. Qualquer adversário que enfrentarmos nas quartas de final chegou lá por mérito próprio, pois fez um torneio excepcional, e tudo depende de como nos prepararmos para a partida”.

Sobre seu desempenho pessoal na partida, o zagueiro da seleção espanhola declarou: “Estou muito feliz, e o mérito não é de um único jogador; em cada partida, o mérito é de todos, da defesa e do goleiro, pois é um trabalho coletivo. Essa é a nossa mentalidade, e tudo permanece assim a cada minuto. Temos que vencer, e viemos até aqui para conseguir isso.”

E continuou: “O nível de Mikel Merino evoluiu muito nos últimos tempos, embora o último gol tenha sido o mais marcante. Ele está passando por uma fase excelente, mas acho que a equipe mostrou que merece viver esse momento”.

Quanto ao astro português Cristiano Ronaldo, Cocorela comentou: “Ele é uma lenda do futebol e inspirou muitos jovens; jogar contra ele é extremamente motivador, pois quando você é criança, assiste à TV e sonha em jogar contra ele. Parabenizo-o por sua carreira brilhante, pois foi um prazer jogar contra ele.”