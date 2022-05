Clubes negociam direitos de transmissão da Liga do Brasil com Globo e Amazon

Os clubes que criaram a Liga do Brasil e a BTG Pactual, empresa que está por trás do negócio, já iniciaram conversas com a TV Globo e Amazon para discutir venda dos direitos de transmissão do torneio. A GOAL apurou que há discussão nos bastidores para que as duas empresas se responsabilizem pela veiculação do novo Brasileirão.

A conversa é conduzida pela BTG Pactual, mas tem aval do sexteto que se responsabilizou pela criação da Liga do Brasil — Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os dois clubes que aderiram ao projeto — Cruzeiro e Ponte Preta — também avalizaram as conversas com as duas empresas de comunicação.

A Amazon pode se responsabilizar pela transmissão do Brasileiro por meio de streaming, enquanto a Globo teria a incumbência de transmitir pela televisão. É possível que o acordo seja costurado antes mesmo da adesão máxima de outros clubes à Liga do Brasil.

Nessa segunda-feira, 23 clubes enviaram uma contraproposta aos responsáveis pela criação da Liga do Brasil. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Santos e São Paulo, no entanto, reprovaram as solicitações, conforme adiantado pela reportagem.

Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Internacional e Vasco, que não haviam assinado inicialmente o documento para a criação da Liga do Brasil, ficaram fora do grupo de dissidentes, que cobra modificações na forma de divisão de cotas. Eles sinalizam com a aprovação da primeira proposta feita por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

Mesmo que não haja adesão dos demais integrantes de Série A e Série B, a Liga do Brasil será criada. Não à toa os oito integrantes da competição já têm a ideia de como comercializar os direitos de TV.

O torneio valerá US$ 1 bilhão (R$ 5,13 bilhões na cotação atual) por temporada, conforme antecipado pela GOAL. O valor será dividido entre clubes da Série A e da Série B.