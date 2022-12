Clubes da MLS sondam Matheus Araújo, destaque da base do Corinthians

Meio-campista de 20 anos se prepara para disputar a Copinha em janeiro, e recebeu consulta de pelo menos dois clubes dos Estados Unidos

Matheus Araújo, um dos destaques do time Sub-20 do Corinthians, vem recebendo sondagens de clubes da Major League Soccer, liga profissional dos Estados Unidos, nos últimos dias, como soube a GOAL. O jovem se prepara para a disputa da Copa São paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro.

As sondagens foram de pelo menos dois clubes da MLS, e as conversas estão em um estágio considerado inicial. A tendência é do Corinthians pensar em negociar o jogador caso uma proposta boa surja, com um bom montante em dinheiro e a manutenção de um bom percentual dos direitos econômicos do jogador.