O defesa central espanhol Raúl Asencio, de 23 anos, está próximo de deixar o Real Madrid durante o atual mercado de verão, depois de ter ficado fora dos planos do treinador português José Mourinho, num contexto de sério interesse francês em contratá-lo por empréstimo.
O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que o Olympique de Marselha pretende contratar o jovem defesa por empréstimo por uma temporada, com a inclusão de uma cláusula que permite a compra definitiva do jogador por 15 milhões de euros, desde que sejam cumpridos determinados objetivos relacionados com o número de participações e o tempo de jogo.
Negócio complexo com múltiplas condições
O jornal indicou que o Real Madrid, que procura desfazer-se do jogador ligado ao clube por contrato até 2031, ficará com 25% de qualquer futura venda de Asencio por parte do Marselha, num passo que garante ao clube merengue beneficiar de qualquer eventual valorização do jogador.
Asencio não estava, inicialmente, entusiasmado com a saída da capital espanhola, mas a sua situação atual com Mourinho, que não conta com ele nos seus planos, poderá levá-lo a aceitar a saída pretendida pelo clube, sobretudo tendo garantido mais tempo de jogo no campeonato francês.
Benfica recusa cláusula de recompra
Por outro lado, relatos portugueses revelaram que o Benfica descartou a contratação de Asencio, apesar das negociações que decorreram entre as duas partes.
O site português "Glorioso 1904" explicou que o negócio não se concretizou devido à recusa do Benfica em incluir uma cláusula que permitisse ao Real Madrid recomprar o jogador no final da temporada, condição a que o clube merengue se agarrou.
Este desacordo reflete a diferença de visões entre os dois clubes, com o Real Madrid a procurar manter a opção de reaver o jogador caso o seu nível evolua, enquanto o Benfica recusa entrar num negócio que possa privá-lo de aproveitar plenamente o seu investimento no jogador.