Clube estrangeiro quer separar definitivamente o Ajax e Kasper Dolberg

O FC Midtjylland espera trazer de volta à Dinamarca o atacante do Ajax, Kasper Dolberg (28), segundo noticiou o jornal De Telegraaf nesta quarta-feira. As negociações entre todas as partes envolvidas estão em pleno andamento.

O clube, quatro vezes campeão dinamarquês, está em negociações tanto com o Ajax quanto com Dolberg. O Midtjylland quer trazer o jogador, que já disputou 56 partidas pela seleção, de volta ao seu país natal após onze anos.

Dolberg foi contratado no verão passado por 10 milhões de euros do Anderlecht e assinou um contrato válido até meados de 2029.

Na última temporada, Dolberg disputou 30 partidas oficiais pelo Ajax, nas quais marcou cinco gols e deu três assistências.

Segundo o Transfermarkt, o ex-jogador de grande talento vale agora apenas 7 milhões de euros. Em 2020, seu valor era o triplo disso.

O Midtjylland terminou a última temporada em segundo lugar no campeonato dinamarquês. O ambicioso clube disputará as eliminatórias da Liga Europa no próximo verão.