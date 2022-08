Clube dos EUA acusa escola da Bahia de copiar sua identidade

Academia do interior da Bahia usa nome do Boston City sem autorização em torneio de base. Advogado explica problemas à GOAL

O Boston City, sediado nos Estados Unidos e no interior de Minas Gerais, alega que uma escola do interior da Bahia utiliza a identidade do clube de forma indevida. Uma academia de Teixeira de Freitas, a 800 quilômetros de Salvador, se inscreveu com o mesmo nome, cores e uniforme do clube para uma competição de divisões de base, conhecida como Carlos Germano Cup.

Um político da cidade do interior da Bahia, o vereador Antônio Marques Ferreira da Silva, é o responsável pela Academia Boston City, que utiliza as cores e até o escudo do clube sem autorização.

A diretoria do Boston City no Brasil tomou conhecimento do ocorrido, fez contato com o vereador que se apresenta como um dos responsáveis pela escola no interior da Bahia e tentou a remoção dos uniformes, como soube a GOAL.

O clube enviou à reportagem uma nota oficial sobre o assunto: "O Boston City FC tomou conhecimento que existe uma escola de futebol no estado da Bahia que vem utilizando seu nome indevidamente. A Academia de Futebol de Base Boston City BA não faz parte dos projetos do clube de Manhuaçu. O time vem tentando junto à Câmara de Vereadores da cidade Teixeira de Freitas uma posição para que o nome não permaneça na escola, porém não obteve sucesso", explicou a cúpula.

Procurado para falar sobre o assunto, o proprietário da academia de futebol do interior da Bahia, Antônio Marques, se manifestou: "Eu já perguntei dois advogados, três, eles me responderam que não tem nada a ver. Se você olhar aí, até o escudo é diferente. As cores são iguais, mas os bonecos são diferentes. Não estou criando problema, só quero registrar a minha marca. Se eu conseguir registrar, nada impede, vou ter a patente dos meus e eles dos deles. Se a gente estiver errado, vou mudar o nome e mudo as cores", disse à GOAL.

Boston City-BA é acusado de usar identidade do Boston City FC

"A gente é do mundo do futebol. A gente não quer criar desavenças por causa de nome, porque isso não ganha nada. Não quero briga com ninguém. Se estivermos dentro da legalidade, vamos ter a patente da academia de futebol. Os advogados me falaram que são totalmente diferente. Vou tentar abrir a empresa. Se a gente estiver ilegal, vamos alterar também, colocamos ao contrário: City Boston. Eu vejo semelhanças, mas não tem problema nenhum. Não estamos aqui para criar transtorno por causa de nome disso ou daquilo não", acrescentou.

Explicação de advogado

A GOAL consultou o advogado Rodrigo Calabria, sócio do escritório CCLA Advogados, sobre o ocorrido. O jurista explica por que o clube dos Estados Unidos pode impedir a utilização da marca por parte da escola de futebol da Bahia.

"Analisei aqui os logotipos do clube de futebol e da academia de futebol na Bahia. Quando a gente faz uma análise, a gente deve identificar qual o núcleo da marca. Me parece que o núcleo da marca é a expressão Boston City. Essa expressão está sendo copiada, é uma imitação efetuada pela academia de futebol da Bahia. O Boston City tem toda a chance de impedir que um terceiro continue usando esse sinal", explicou.

"Além disso, as cores e a ordem das cores são basicamente as mesmas. O logotipo tem três cores nos dois casos. A gente verifica a mesma coisa nos símbolos. A escola de futebol se cuidou de mudar aspectos acessórios. Eu entendo que é um caso de imitação, ainda que não proposital, vedada pela parte jurídica. Mais ainda, o clube tomou o cuidado de fazer o registro dele como marca no INPI. Isso é sempre recomendável", acrescentou.