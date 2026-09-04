Clube da segunda divisão de uma liga árabe negocia com Sancho

O clube Sokour Al Arab, que disputa a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, prepara-se para apresentar uma proposta pela contratação do inglês Jadon Sancho, ex-ponta do Manchester United, na tentativa de agregar o jogador de 26 anos ao ambicioso projeto do clube, depois de ele se tornar jogador livre após deixar o clube inglês.

Segundo o jornal britânico Mirror, o Sokour Al Arab planeja entrar em contato com diversos jogadores de destaque que atualmente não estão vinculados a nenhum contrato, e Sancho aparece no topo dos nomes visados.

O projeto é conduzido pelo ex-jogador inglês Jonjo Shelvey, enquanto Danny Simpson, campeão do Campeonato Inglês com o Leicester City em 2016, ocupa o cargo de jogador e técnico, ao lado de Ravel Morrison, que foi nomeado capitão da equipe.

Sancho deixou o Manchester United após o fim de seu contrato em junho passado, e o Aston Villa também não acionou a opção de mantê-lo ao término de seu período de empréstimo na última temporada, tornando o ponta inglês disponível para uma transferência sem custos.

Sancho havia se juntado ao Manchester United vindo do Borussia Dortmund em 2021 por 85 milhões de euros, mas enfrentou dificuldades para se firmar dentro da equipe, antes de retornar ao Dortmund por empréstimo em janeiro de 2024, disputando com o clube a final da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador depois se transferiu para o Chelsea, com quem foi campeão da Liga Europa, antes de as negociações por sua transferência definitiva ao clube londrino travarem, levando-o a se juntar por empréstimo ao Aston Villa, onde marcou um gol e deu 3 assistências em 39 partidas.

Apesar de Sancho ter sido associado no período recente a uma transferência para vários clubes, entre eles Fiorentina, Roma e Palmeiras, nenhuma dessas negociações resultou em um acordo definitivo.

O Sokour Al Arab espera aproveitar a situação atual de Sancho e convencê-lo a viver uma nova experiência em Dubai, em uma transferência que pode dar ao ponta inglês a oportunidade de relançar sua carreira após anos marcados por oscilações contínuas.