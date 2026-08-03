Aymen Sliti jogará por empréstimo no Excelsior na próxima temporada, informa a Voetbal International. O Feyenoord optou por fazer o talento ganhar minutos em outro lugar.

No mês passado, um acordo entre Excelsior e Feyenoord por Sliti também parecia próximo, mas na ocasião foi decidido ‘adiar’ o negócio. Agora, a transferência por empréstimo vai mesmo acontecer, segundo informa Joost Blaauwhof.

Vários outros clubes também estavam na disputa, mas Sliti opta por uma mudança dentro da Eredivisie. No Excelsior, ele vai se concentrar na posição de ponta direita, ao que tudo indica.

Sliti tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029 e disputou até agora 28 partidas oficiais pelo time principal do clube. Nelas, marcou dois gols e deu duas assistências.

Este é o segundo negócio por empréstimo entre Excelsior e Feyenoord neste verão. Antes, a chegada de Jan Plug já havia sido anunciada.

Com a saída de Sliti, e a saída anterior de Leo Sauer, o Feyenoord provavelmente terá de procurar um novo ponta esquerda. Contra a Atalanta (2 a 1), no último fim de semana, Gaoussou Diarra começou nessa posição.