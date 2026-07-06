Clube da Arábia Saudita, Al Diriyah anuncia Bruno Lage como novo técnico

O Al Diriyah anunciou nesta terça-feira (30) a contratação do técnico português Bruno Lage. Aos 50 anos, o treinador assume o comando da equipe para a temporada em que o clube disputará a primeira divisão da Arábia Saudita após conquistar o acesso.

Bruno Lage chega ao Al Diriyah após acumular passagens por importantes clubes do futebol europeu e uma experiência no Brasil. O principal momento de sua carreira aconteceu no comando do Benfica, quando assumiu a equipe durante a temporada 2018/19 com sete pontos de desvantagem para o líder e conduziu o clube ao título da Primeira Liga.

A campanha rendeu ao português os prêmios de Melhor Treinador da Primeira Liga e de Treinador Português do Ano em 2019. No clube lisboeta, também conquistou a Taça da Liga e a Supertaça Cândido de Oliveira, além de estabelecer o recorde de treinador mais rápido a alcançar 25 vitórias no Campeonato Português, feito obtido em apenas 27 partidas.

Antes de assumir o time principal do Benfica, Lage passou oito anos trabalhando nas categorias de base do clube, onde participou da formação de diversos jogadores que mais tarde chegaram ao futebol de elite. Entre eles estão João Félix, Florentino Luís, Ferro e João Cancelo.

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O treinador também acumula passagens pelo futebol inglês, onde comandou o Wolverhampton Wanderers, além de ter dirigido o Botafogo. Em 2024, retornou ao Benfica para uma segunda passagem e voltou a chamar atenção ao conduzir a equipe em campanhas de destaque, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid pela Champions League da Uefa.

Conhecido por adotar um estilo de jogo ofensivo, baseado na posse de bola e no desenvolvimento de jovens atletas, Bruno Lage chega ao Al Diriyah para liderar um projeto ambicioso.

Recém-promovido à elite saudita, o clube busca se firmar entre os principais times do país e vê no treinador português um nome com experiência em disputar títulos e trabalhar em diferentes mercados do futebol internacional.