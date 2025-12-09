Club Brugge x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Um dos principais favoritos à classificação direta para as oitavas de final da Champions League, o Arsenal buscará manter sua campanha perfeita na competição quando enfrentar o Club Brugge, nesta quarta-feira (10), às 17h de Brasília, no Jan Breydel Stadion.

O Club Brugge chega para o confronto em meio a um período de turbulência, após a recente demissão do técnico Nicky Hayen. A decisão veio depois de apenas três vitórias nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Belga. Grande parte da torcida reagiu com surpresa e insatisfação à saída de Hayen, considerada inesperada. Seu substituto, Ivan Leko — anteriormente no comando do Gent — já foi anunciado. Com quatro pontos somados em cinco partidas na atual edição da Champions League, o Brugge precisa seguir pontuando para se manter na briga por uma vaga nos playoffs do mata-mata.

Do outro lado, o técnico Mikel Arteta espera uma resposta sólida de sua equipe após a derrota sofrida nos minutos finais diante do Aston Villa no último fim de semana. Apesar de uma sequência irregular recente na Premier League, os Gunners vêm embalados por uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Bayern de Munique, na quinta rodada da Champions. O resultado fez do Arsenal a primeira equipe a garantir vaga no mata-mata da competição, e agora o objetivo passa a ser assegurar a classificação como cabeça de chave.

A seguir, a GOAL traz todas as informações sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, opções de streaming e outros detalhes.

Onde assistir Club Brugge x Arsenal ao vivo

O duelo entre Club Brugge e Arsenal será transmitido de forma exclusiva pela HBO Max, no streaming.

Hora do pontapé inicial de Club Brugge x Arsenal

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Club Brugge

O técnico Ivan Leko pode ter que lidar com a ausência de seus dois principais goleiros, Simon Mignolet e Nordin Jackers, o que pode abrir espaço para Dani van den Heuvel iniciar a partida como titular no gol.

Além disso, Zaid Romero, Lynnt Audoor, Ludovit Reis e Romeo Vermant também estão indisponíveis para o confronto.

Notícias do Arsenal

Cristhian Mosquera e Gabriel Magalhães seguem em processo de recuperação de suas respectivas lesões, enquanto William Saliba ainda é dúvida para a partida. Já Riccardo Calafiori foi visto mancando durante a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa no último fim de semana, o que gera preocupação.

Caso Calafiori não tenha condições de jogo, Myles Lewis-Skelly surge como opção para iniciar na lateral esquerda entre as mudanças esperadas para o confronto do meio da semana.

Além disso, jogadores como Ethan Nwaneri, Christian Norgaard, Noni Madueke e Viktor Gyökeres também brigam por uma vaga no time titular.

