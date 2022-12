Climão entre Messi e Mbappé? Situação de Neymar? Técnico do PSG fala sobre retornos

Em entrevista coletiva, Christophe Galtier foi tranquilizador sobre a relação entre Lionel Messi e Kylian Mbappé após a Copa do Mundo

O Paris Saint-Germain está pronto para retornar aos jogos da temporada europeia nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), contra o Strasbourg. Mas o retorno da equipe pode ser cercado de muitas dúvidas quanto a relação entre Kylian Mbappé e Lionel Messi após a final da Copa do Mundo, principalmente após as provocações dos argentinos.

Ambos os atacantes estão desfrutando de uma temporada intensa, marcando 31 gols e 19 assistências juntos. Porém, muitos temem que seus relacionamentos dentro e fora do campo possa ser prejudicado após os eventos recentes.

Questionado sobre isso em entrevista coletiva na última terça-feira, o técnico Christophe Galtier não pareceu preocupado e continua convencido de que a relação entre os dois jogadores não mudará.

"Não vou comentar como comemoramos e o que aconteceu durante as comemorações, isso é dos argentinos. Não tenho que lidar com o caso do goleiro argentino, o importante é o que vi em campo. E eu vi Kylian e Leo se darem as mãos. Também houve a atitude exemplar de Kylian, que parabenizou Leo e o técnico argentino. Continuo ligado a isso."

"Eu pelo que tenho visto há quatro meses aqui no relacionamento deles, não há porque misturar tudo. Kylian teve uma atitude muito boa, mesmo que estivesse desapontado. Ele teve muita classe parabenizando o Leo e isso é muito bom para o clube", disse o técnico parisiense.

O atacante francês pode aparecer no time titular da partida contra o Strabourg ou até mesmo começar no banco de reservas, enquanto o argentino só deve voltar em 2023 contra o Angers, em 11 de janeiro.

Ainda na entrevista, Galtier também falou sobre Neymar, que tinha um problema no tornozelo durante a Copa do Mundo, e foi mentalmente afetado pela eliminação do Brasil nas quartas de final. "Neymar está bem, o tornozelo está bem. Mentalmente ele quer jogar, isso é um bom sinal", acrescentou.