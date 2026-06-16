Cláusula incomum no contrato de Rashford gera polêmica

Marcus Rashford não demonstrou qualquer preocupação ou inquietação quanto ao seu futuro nos clubes durante sua participação nos treinos da seleção inglesa na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, apesar do clima quente, com temperaturas ultrapassando os 30 graus Celsius.

Na verdade, não parece que o futuro do atacante inglês no futebol esteja ocupando seus pensamentos no momento, já que seu foco está totalmente voltado para a campanha da seleção inglesa na Copa do Mundo, cujas partidas continuarão nas próximas semanas.

Durante o treino, que a imprensa pôde acompanhar por 15 minutos, Rashford participou de exercícios de passe ao lado de vários astros da seleção inglesa, entre eles Jude Bellingham, Ivan Toney, Jed Spence, Ibrahima Issi, e Anthony Gordon, como parte dos preparativos para o esperado confronto contra a Croácia na estreia do Grupo 12, em Dallas, na quarta-feira.

O maior desafio para Rashford é manter essa concentração total durante o próximo período, especialmente diante das contínuas especulações sobre seu futuro nos clubes. No entanto, a segunda-feira não trouxe nenhuma novidade que já não fosse conhecida pelo jogador.

O prazo acordado entre o Barcelona e o Manchester United para ativar a cláusula de compra definitiva do jogador por 26 milhões de libras esterlinas expirou, sem que o clube catalão tenha dado esse passo.

Este desdobramento não foi surpresa para quem está por dentro do caso, já que as expectativas apontavam que o Barcelona não exerceria a opção de compra dentro do prazo estipulado, o que foi confirmado por reportagens da BBC.

Até o dia 1º de julho, e enquanto Rashford espera estar ocupado se preparando para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo em Atlanta, ele retornará oficialmente ao Manchester United, onde ainda está vinculado a um contrato de mais dois anos, pelo qual recebe um salário semanal de 325 mil libras esterlinas.

Nesse contexto, o renomado jornalista David Ornstein revelou, através do jornal britânico “The Athletic”, que o contrato de Rashford inclui uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de libras esterlinas, válida para todos os clubes interessados em contratá-lo, com exceção do Manchester City e do Liverpool.

A reportagem indicou que o jogador não prefere se transferir para outro clube da Premier League caso retorne ao Manchester United, mas sim continuar no clube e cumprir seu contrato atual, a menos que surja uma oportunidade adequada fora da Inglaterra que atenda às suas aspirações esportivas na próxima fase.

Enquanto as especulações sobre seu próximo destino continuam, parece que Rashford optou por adiar as reflexões sobre seu futuro até o término de sua missão internacional, dedicando toda a sua atenção e foco a liderar a seleção inglesa para uma campanha bem-sucedida na Copa do Mundo.