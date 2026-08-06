Classificado após bater o Fluminense no Maracanã, elenco do Vasco prefere o mata-mata em São Januário

O Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (5). Apesar de ter conquistado a classificação fora de casa, o elenco cruz-maltino deixou claro que prefere disputar confrontos eliminatórios em São Januário. Após o clássico, o atacante Nuno Moreira explicou que a atmosfera criada pela torcida nos dois estádios é especial, mas afirmou que atuar na casa vascaína faz diferença para os jogadores.

O português destacou que tanto o Maracanã quanto São Januário recebem grandes festas da torcida, mas ressaltou o peso emocional de jogar na Colina Histórica.

"Aqui [no Maracanã] a torcida faz lindas festas, mas também faz em São Januário. Já estive em jogos em São Januário que me deixavam arrepiado só de ouvir cantar. Acho que não há muita diferença entre Maracanã e São Januário, mas nós preferimos São Januário, por ser a casa do Vasco", afirmou.

Além de comentar sobre a preferência pelo estádio, Nuno Moreira elogiou a atuação da equipe na vitória sobre o Fluminense e destacou a evolução do Vasco sob o comando de Pedro Emanuel. Para o atacante, o desempenho no clássico mostrou a força coletiva do elenco e o crescimento da equipe desde a chegada do treinador.

"Foi um grande jogo da nossa parte. No primeiro tempo, conseguimos dominar o adversário, fazer o gol e criar chances, e a segunda parte tivemos muito coração e só mostra a união do grupo. Conforme o tempo vai passando, ele [Pedro Emanuel] e, cada dia que passa, estamos melhores. Isso é muito importante", disse.

Único representante do Rio de Janeiro ainda vivo na Copa do Brasil, o Vasco agora aguarda o sorteio das quartas de final, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília). A definição dos confrontos, dos mandos de campo e do chaveamento até a decisão pode dar ao Cruz-Maltino a oportunidade de decidir mais um mata-mata em São Januário, cenário preferido pelo elenco para seguir sonhando com o bicampeonato da competição.