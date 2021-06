Classificada na Euro, Inglaterra ganha show particular de Ed Sheeran. Sim, é isso mesmo

O English Team recebeu um dia de folga após a classificação para as oitavas de final e aproveitou para fazer um churrasco muito especial

Já imaginou receber um show particular do cantor Ed Sheeran, um dos maiores nomes da música pop internacional? A seleção inglesa, classificada para as oitavas da final da Euro 2020, recebeu tal oportunidade.

Após a vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca, por 1 a 0, e a classificação para as oitavas, a equipe comandada por Gareth Southgate recebeu um dia de folga antes de retornar aos treinos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os jogadores, então, resolveram fazer um churrasco no CT da seleção, em St. George's Park. E o convidado de gala da ocasião foi - com distanciamento social, vale ressaltar - Ed Sheeran, que se apresentou para os atletas do English Team.

O cantor, então, apresentou algumas de suas músicas de sucesso e conversou com os jogadores na noite desta quarta-feira (23). Sheeran, inclusive, é fã de futebol e um dos patrocinadores do Ipswich Town, seu clube do coração.

"Ele foi fantástico." revelou Jordan Henderson, questionado sobre o show particular. "Muito, muito, bom. Logo de cara, foi muito carinhoso conosco. E como cantor, todos sabem que ele é um dos melhores."

"Foi muito legal ver ele cantar algumas músicas e conversar com ele. Foi uma ótima noite. Ter ele por perto por algumas horas foi muito bom."

Recuperados da maratona da fase de grupos da Eurocopa, a seleção inglesa volta aos gramados nesta próxima terça-feira (29), às 13h (de Brasília), contra a Alemanha, terceira colocada no Grupo F, no que talvez seja o principal duelo das oitavas de final. E sem Ed Sheeran, é claro.