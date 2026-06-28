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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Classificação histórica... O Congo derrota o Uzbequistão e enfrenta um adversário europeu

RD Congo x Uzbequistão
RD Congo
Uzbequistão
Copa do Mundo
Inglaterra x A definir
Inglaterra
Congo - Kinshasa
Uzbequistão
EUA
England

A seleção da República Democrática do Congo conseguiu reverter o placar, passando de uma desvantagem contra o Uzbequistão para uma valiosa vitória por 3 a 1 na madrugada deste domingo, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção uzbeque abriu o placar com um gol espetacular aos 10 minutos, marcado por Eldor Shomurodov.

Mas a seleção congolesa recebeu um pênalti, que Yuan Wisa converteu com sucesso aos 68 minutos.

Feston Mayi marcou o segundo gol da República do Congo aos 78 minutos, antes de Wisa voltar a marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro da seleção de seu país aos 90+1 minutos.

A República Democrática do Congo somou 4 pontos e ficou em terceiro lugar no Grupo 11, garantindo assim a classificação para as oitavas de final entre os melhores terceiros.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
RD Congo crest
RD Congo
COD

A seleção congolesa terá um confronto acirrado contra a Inglaterra nas oitavas de final, enquanto a seleção do Uzbequistão ficou na última posição do Grupo 11, sem nenhum ponto.

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