Classificação histórica... O Congo derrota o Uzbequistão e enfrenta um adversário europeu

A seleção da República Democrática do Congo conseguiu reverter o placar, passando de uma desvantagem contra o Uzbequistão para uma valiosa vitória por 3 a 1 na madrugada deste domingo, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção uzbeque abriu o placar com um gol espetacular aos 10 minutos, marcado por Eldor Shomurodov.

Mas a seleção congolesa recebeu um pênalti, que Yuan Wisa converteu com sucesso aos 68 minutos.

Feston Mayi marcou o segundo gol da República do Congo aos 78 minutos, antes de Wisa voltar a marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro da seleção de seu país aos 90+1 minutos.

A República Democrática do Congo somou 4 pontos e ficou em terceiro lugar no Grupo 11, garantindo assim a classificação para as oitavas de final entre os melhores terceiros.

A seleção congolesa terá um confronto acirrado contra a Inglaterra nas oitavas de final, enquanto a seleção do Uzbequistão ficou na última posição do Grupo 11, sem nenhum ponto.