Cissé protagonista: "O Milan me ajuda na seleção"

"Estou feliz com a forma como as coisas estão indo, mas tento deixar as emoções de lado porque isso me ajuda a me concentrar melhor e dar o máximo, quero continuar mostrando as minhas qualidades". Palavras de Alphadjo Cisse na concentração em Tirrenia, onde trabalha com os companheiros da seleção sub-21 de Silvio Baldini para preparar os próximos desafios das Eliminatórias para a Eurocopa de 2027.





Autor de um hat-trick contra o Primavera do Empoli, o jogador do Milan tentará se repetir amanhã diante do Spezia Primavera, último amistoso da Itália sub-21 antes da viagem para Yerevan visando ao jogo da próxima quinta-feira contra a Armênia, que será seguido, em 5 de outubro, pela última partida do grupo, contra a Polônia, em Pescara. "Não há muito a dizer, temos de vencer para continuar na briga pela classificação", afirma o atacante, que espera poder festejar na Itália a conquista do objetivo.

"Pensar que podemos conquistar a classificação em casa nos estimula e motiva a dar ainda mais. Estamos empolgados por poder jogar diante dos nossos torcedores, esperamos que venham em grande número porque queremos aproveitar isso junto com eles". No plano pessoal, o jogador de 20 anos nascido em Treviso tem consciência de que atravessa um período importante: "Estar no Milan está me ajudando a crescer - afirma Cisse - e espero transmitir também na seleção tudo o que estou aprendendo. O grupo aqui é especial, me sinto como se estivesse em casa. Passamos muito tempo juntos, criamos laços e isso se vê em campo".