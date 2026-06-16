Cievo Verona: novo diretor esportivo é confirmado oficialmente

O Chievo Verona, clube da Série D, anuncia oficialmente seu novo diretor esportivo:





“O clube A.C. ChievoVerona tem o prazer de anunciar que nomeou Luca Matteassi como diretor esportivo.



Após uma longa carreira como jogador profissional, durante a qual vestiu, entre outros, as camisas do Piacenza Calcio 1919, Spezia Calcio, Novara Calcio 1908 e FC Pro Vercelli 1892, Matteassi iniciou sua trajetória como dirigente na temporada 2017/18 como Responsável pela Área Técnica do Piacenza.



Em julho de 2018, foi nomeado diretor esportivo do clube da Emília, cargo que ocupou por duas temporadas na Série C, obtendo resultados notáveis, entre os quais uma final dos playoffs e um segundo lugar no campeonato. Em 2019, recebeu o prêmio de melhor Diretor Esportivo da Série C concedido pela ADICOSP.



Na temporada 2020/21, assumiu a direção esportiva do Modena FC, levando a equipe à classificação para os playoffs. Posteriormente, foi para o Pescara, antes de retornar ao Piacenza em outubro de 2022.



Em 2024, comandou a área esportiva do Vicenza até a final dos playoffs pela promoção à Série B. Na temporada seguinte, terminou o campeonato em segundo lugar, com 83 pontos.



Damos a Luca Matteassi as mais calorosas boas-vindas à família gialloblù e os melhores votos de sucesso nesta nova aventura com as cores do A.C. ChievoVerona.”