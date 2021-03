Ciente da paralisação em São Paulo, Conmebol reforça que não vai parar a Libertadores

Equipes que não puderem jogar ou receber adversários em seu território terá que buscar nova sede

A Conmebol não pretende paralisar a Copa Libertadores da América. A entendidade reforçou isso internamente após saber da paralisação do futebol em São Paulo a partir da próxima semana.

Segundo apuração da Goal, o exemplo do que aconteceu com o Ayacucho, que encara o Grêmio na pré-Libertadores, pode ser ampliado para os clubes do Brasil O Tricolor Gaúcho não poderá entrar em território peruano na próxima semana, que está com restrições para os brasileiros devido a nova cepa da Covid-19.

Sendo assim, o Ayacucho mandará o jogo da volta no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Caso uma equipe brasileira não possa realizar uma partida no país, terá que escolher uma nova sede ou jogar em Assunção, no Paraguai.

A decisão de paralisar o Paulistão faz parte da "fase emergencial do Plano São Paulo", conforme anunciado por João Dória, e entrará em vigor a partir do dia 15 de março. Assim, o duelo de hoje (11) entre Palmeiras e São Caetano, assim como a rodada prevista para o final de semana, seguem normalmente.