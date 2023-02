Cianorte x Athletico-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo nesta quarta-feira (8), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Athletico-PR e Cianorte se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), no Olímpico, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, na internet.

Depois de empatar com o Coritiba por 1 a 1 na última rodada, o Athletico-PR busca reencontrar o caminho da vitória para seguir com vantagem na liderança do estadual. No momento, soma 19 pontos, dois a mais que o rival Coxa, com 17.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 15 vitórias, contra apenas cinco do Cianorte, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Paranaense 2022, o Furacão venceu por 5 a 1.

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Erick, Fernandinho, Canobbio, Vitinho, Cuello, Pablo, Vitor Bueno, Alex e Zé Ivaldo.

Provável escalação do Cianorte: Neto, Adriano Jr., Alex Trindade, Igor Morais, Hulk, Renan Areias, Zé Vitor, Caio Cunha, Luiz Fernando, Raul Mendes e Joanderson.

Desfalques

Cianorte

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Christian e David Terans, expulsos contra o Coxa, são desfalques certos.

Quando é?