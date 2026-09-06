Apenas 4 rodadas foram disputadas, mas elas bastaram para confirmar que o Barcelona é o candidato favorito ao título do Campeonato Espanhol, depois de tê-lo conquistado nas duas últimas edições.

O jornal Sport noticiou que a direção esportiva liderada por Deco colocou nas mãos de Hansi Flick um elenco excelente, após uma janela de transferências de verão excepcional, e o técnico alemão dá a esse time maravilhoso ainda mais brilho.

No Mestalla, o Barcelona conquistou sua terceira goleada por 5 a 0 em 4 rodadas, chegando a 17 gols em 4 partidas, dissipando as dúvidas que poderiam ter surgido com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, além da não contratação de Julián Álvarez.

É provável que o Barcelona tente contratar o atacante argentino novamente no futuro, já que o jogador ainda se sente incomodado com sua situação no Atlético de Madrid, mas, no momento, ninguém no Camp Nou lamenta não tê-lo contratado.

O "Sport" explicou que Flick criou um falso atacante na figura de Raphinha, e o jogador teve um rendimento excelente nessa função.

O jogador brasileiro marcou 6 gols, tornando-se o artilheiro da competição, e conta com bom apoio de outros jogadores como Fermín López e Lamine Yamal, que marcaram 4 gols cada um.

Fermín López começou a temporada de forma excelente, depois de viver um verão ruim por causa de uma lesão infeliz que o impediu de participar da Copa do Mundo.

Já Yamal voltou a ficar feliz de novo, marcando seus dois primeiros gols nesta temporada na última segunda-feira contra o Rayo Vallecano, e repetiu o feito ao marcar outros dois gols no Mestalla.

No momento, o Barcelona comandado por Flick é o único time que somou os 12 pontos totais disponíveis em LaLiga, e começou a impor sua supremacia sobre os rivais.

Mas a temporada ainda está no começo e as coisas podem mudar muito, embora o Barcelona já esteja 3 pontos à frente do Real Madrid após a derrota do time do técnico José Mourinho para o Real Betis, enquanto o Atlético de Madrid já perdeu 5 pontos.

O time dos rojiblancos justificou sua postura afirmando que não queria vender Julián Álvarez ao Barcelona para não reforçar um rival direto, mas o Atlético já ficou para trás após 4 rodadas, tendo perdido pontos diante de Villarreal e Athletic Bilbao.

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