Chutes e provocações... Revelado o plano de Simeone para neutralizar Lamine Yamal

Reportagens da imprensa espanhola revelaram os detalhes do plano de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, para neutralizar Lamine Yamal durante o esperado confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões.

O Barcelona recebe o Atlético, nesta quarta-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da competição, com o jogo de volta marcado para o estádio "El Rojiblanco" na próxima semana.

De acordo com o jornal catalão “Sport”, Simeone enfatizou aos seus jogadores a necessidade de pressionar Yamal desde o início, não apenas do ponto de vista técnico, mas também tentando provocá-lo, dando-lhe alguns chutes e golpes, e colocando-o sob pressão física e psicológica desde os primeiros minutos.

Essa estratégia, segundo o jornal, visa levar o jovem ponta a cometer erros que possam lhe render um cartão amarelo, especialmente porque ele está a apenas um cartão de ser suspenso para a partida de volta, marcada para o próximo dia 14 de abril.

A reportagem indicou que o confronto poderá ter um clima tenso desde o início, já que o Atlético busca não apenas neutralizar a periculosidade de Yamal em campo, mas também privar o Barcelona de uma de suas principais armas na partida decisiva.

Vale lembrar que Yamal, de 18 anos, vem apresentando uma temporada impressionante com o Barcelona, tendo participado de 41 partidas em diversas competições, nas quais marcou 21 gols e deu 16 assistências.

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